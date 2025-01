Były reprezentant Polski walczy z rakiem. Zaapelował do kibiców o pomoc

Były znakomity hokeista poinformował, że kilka miesięcy temu wykryto u niego złośliwy nowotwór płuc. Zdunek podjął decyzję o leczeniu za granicą, ale ze względu na wysokie koszty nie jest w stanie samemu sfinansować terapii.

"Los postawił mnie przed najważniejszą walką – walką o życie. Choroba przyszła nagle i wywróciła do góry nogami życie moje i moich bliskich, ze względu na złe rokowania. Z informacji uzyskanych od lekarzy jedynym leczeniem jest chemioterapia, niestety nie zakwalifikowałem się do radioterapii, ponieważ choroba jest bardzo zaawansowana i guz jest bardzo duży. Bez Waszej pomocy finansowej nie zdołam sam stawić czoła kosztom, jakie niesie za sobą moje leczenie. Jeśli tylko mogą Państwo pozwolić sobie na wpłatę choćby złotówki lub udostępnienie zbiórki, będzie to dla mnie wiele znaczyło. Wasza pomoc to dla mnie wsparcie nie tylko finansowe, ale także ogromna dawka nadziei na lepsze jutro oraz dalszą podróż życia z moją kochającą rodziną" - przekazał Zdunek w komentarzu na jednej z platform do zbiórek pieniędzy.

W trakcie kariery Zdunek reprezentował barwy między innymi ŁKS-u, Zagłębia Sosnowiec, Unii Oświęcim, GKS Katowice, KTH Krynica oraz szwedzkiego Soderhamn. W sezonie 1988/1989 został królem strzelców i zwycięzcą klasyfikacji kanadyjskiej (bramki plus asysty) polskiej ekstraklasy hokejowej.

W reprezentacji Polski rozegrał 72 spotkania, z czego ponad połowę w mistrzostwach świata.