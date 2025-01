Rywalowi starczyło sił jedynie na start. Djokovic pokonał debiutanta w pierwszym meczu

Novak Djokovic wytrzymał napór 19-letniego Amerykanina Nishesha Basavareddy'ego i pokonał go 4:6, 6:3, 6:4, 6:2 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Serbski tenisista walczy w Melbourne o 11. tytuł, co byłoby wyśrubowaniem jego rekordu.

Djokovic, 24-krotny triumfator wielkoszlemowy w singlu i były lider światowego rankingu, który pierwszą pozycję zajmował rekordowe 428 tygodni, w Australian Open jest rozstawiony z numerem siódmym. Stawką turnieju w Melbourne jest dla niego nie tylko 11. tytuł pierwszego Wielkiego Szlema sezonu, ale także pierwszy triumf w imprezie cyklu ATP od zwycięstwa w ATP Finals w 2023 roku.

Pierwszym rywalem 37-letniego Serba w tej edycji Australian Open był 18 lat młodszy Basavareddy, który w turnieju gra dzięki "dzikiej karcie". W światowym rankingu Amerykanin zajmuje 107. miejsce, równo sto pozycji za Djokovicem.

Do meczu z legendarnym już tenisistą przystąpił jednak bez kompleksów. Mocno otworzył spotkanie i dzięki jednemu przełamaniu wygrał pierwszego seta 6:4. Kolejnych partii nie wytrzymał fizycznie.

Pod koniec drugiej odsłony poprosił o przerwę medyczną z powodu skurczów i chociaż nie poddał się bez walki, to w drugim i trzecim secie stracił po jednym gemie przy własnym podaniu, co wystarczyło Serbowi do zwycięstwa. 24-krotny triumfator wielkoszlemowy całkowicie zdominował ostatnią partię. Spotkanie zakończył asem serwisowym. W całym starciu posłał ich 23, Basavareddy zaledwie cztery.

W drugiej rundzie Djokovic zmierzy się z portugalskim kwalifikantem Jaime Farią, który w pierwszym meczu wyeliminował Rosjanina Pawła Kotowa 6:1, 6:1, 7:5.

Wynik meczu 1. rundy:

Novak Djokovic (Serbia, 7) - Nishesh Basavareddy (USA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

PAP