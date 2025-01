Szczęsny wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Odpowiedź trenera Barcelony była jednoznaczna

FC Barcelona pokonała w finale Superpucharu Hiszpanii Real Madryt 5:2. Mało kto by pewnie przypuścił, że mecz zakończy się takim wynikiem. W spotkaniu wystąpiło dwóch Polaków - Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz opuścił jednak boisko przedwcześnie, a to za sprawą czerwonej kartki.

FC Barcelona dominowała przez większość czasu na boisku w rywalizacji z "Królewskimi". Piłkarze "Blaugrany" mieli swobodne prowadzenie 5:1 w drugiej części spotkania. Niestety, po niespełna ośmiu minutach od strzelenia piątej bramki, doszło do niespodziewanej sytuacji. Będący w ataku Kylian Mbappe został sfaulowany przez Wojciecha Szczęsnego. Po weryfikacji VAR, sędzia spotkania Jesús Gil Manzano nie zastanawiał się zbyt długo i wyciągnął czerwony kartonik. Jak na to wszystko zareagował Hansi Flick, trener "Dumy Katalonii"?

- Kiedy Wojtek dostał czerwoną kartkę, to nie było łatwo. To była bardzo skomplikowana sytuacja. Chcę jednak wszystkim podziękować, zwłaszcza wszystkim na ławce, którzy byli gotowi do gry. Ostatecznie najważniejsze i z czego jestem najbardziej dumny to defensywa. Dobrze sobie radziliśmy, ale też widzieliście gole, które strzeliliśmy. Były piękne - tłumaczył.





Sytuacja ta nie wpłynęła jednak znacząco na dalszy przebieg meczu. Po tym jakże przykrym werdykcie sędziowskim dla Szczęsnego, Real Madryt zdobył bramkę z rzutu wolnego, która jak się okazała, była ostatnią w całym spotkaniu.

Szymon Stępień, Polsat Sport