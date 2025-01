W trakcie sezonu przeniosła się do Tauron Ligi. Mówi, że oferta gry w Polsce spadła jej z nieba

Martinez Vela dołączyła do bydgoskiej drużyny już w trakcie sezonu 2024/2025. Jako nową siatkarkę Metalkasu Pałacu zaprezentowano ją 14 grudnia. Dzień później 26-letnia atakująca rozegrała pierwszy mecz w barwach Metalkasu Pałacu.

W debiucie spisała się znakomicie - w spotkaniu z UNI Opole poprowadziła swój nowy zespół do zwycięstwa 3:1. Zdobyła wówczas 27 punktów i została wyróżniona tytułem MVP.

Do tej pory Martinez Vela rozegrała w Tauron Lidze cztery spotkania. Po świetnym "przywitaniu" Hiszpanki z rozgrywkami, w kolejnych trzech występach jej ekipa nie powiększyła swojego dorobku punktowego. Z wyżej notowanymi drużynami ŁKS-u Commerconu Łódź, MOYA Radomki Radom oraz KS Developresu Rzeszów bydgoszczanki wygrały tylko jednego seta - w miniony poniedziałek przeciwko rzeszowiankom.

Po spotkaniu przeciwko aktualnym wicemistrzyniom Tauron Ligi Martinez Vela podzieliła się swoimi wrażeniami z gry w Polsce w rozmowie z oficjalnym serwisem internetowym rozgrywek.

- Najbardziej szalony był pierwszy tydzień po przyjeździe do Polski. Wszystko było dla mnie nowe i bardzo szybko musiałam się przystosować. Teraz czuję się w zespole bardzo dobrze. Dziewczyny są niesamowite i bardzo mnie wspierają. Trener też ma do mnie duże zaufanie i jestem wdzięczna, że w Bydgoszczy dostałam szansę gry. Mogę grać w TAURON Lidze i bardzo się z tego cieszę. Mam tylko nadzieję, że będę coraz lepiej grała i bardziej pomagała drużynie niż do tej pory - powiedziała na łamach serwisu tauronliga.pl hiszpańska zawodniczka, która po zdobyciu aż 27 punktów w tauronligowym debiucie, w trzech następnych spotkaniach łącznie dołożyła do swojego dorobku punktów 26.

26-letnia reprezentantka Hiszpanii (grała w drużynie narodowej swojego kraju m.in. na mistrzostwach Europy 2023) poza rodzimą ligą występowała w trakcie swojej kariery także w drugiej lidze włoskiej, na Cyprze i w Belgii, a sezon 2024/2025 rozpoczęła jako siatkarka rumuńskiego Dinama Bukareszt. Dlaczego już w trakcie obecnych rozgrywek ligowych zdecydowała się zmienić otoczenie?

- Dla mnie było to ciężkie miejsce do gry i nie miałam też dobrej relacji z trenerem, a to jest ważne - powiedziała o czasie spędzonym w Dinamie. - W Bydgoszczy jest inaczej, bo mam szansę grać. Poza tym jeśli dostaje się ofertę gry w Polsce, to trudno z niej nie skorzystać. Dla mnie oferta gry w Bydgoszczy spadła z nieba - podkreśliła Martinez Vela.

Dodała też, że w Polsce bardzo się jej podoba. Jej zdaniem, jeśli tylko zawodniczkom Metalkasu Pałacu będzie dopisywało zdrowie, zespół będzie stopniowo szedł w górę i jest w stanie zdziałać "dobre rzeczy".

Celem bydgoskiej drużyny w obecnym sezonie jest awans do ćwierćfinałów Tauron Ligi, w których wystąpi osiem najlepszych ekip fazy zasadniczej. Po 15. kolejkach siatkarki z kujawsko-pomorskiego są na dziewiątym miejscu w tabeli, z dorobkiem pięciu zwycięstw i dziesięciu przegranych. Do ósmego #VolleyWrocław tracą dwa punkty.

GW, Polsat Sport