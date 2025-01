Słynny dziennik podaje ważne informacje. Chodzi o klubową przyszłość wielkiej gwiazdy siatkówki

Paola Egonu przedłużyła kontrakt z klubem Numia Vero Volley Mediolan do lata 2026 roku - informuje "La Gazzetta dello Sport". Mistrzyni olimpijska z Paryża to największa gwiazda i liderka zespołu, którego trenerem jest obecnie selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini.

26-letnia atakująca jest jedną z największych postaci ostatnich lat w światowej siatkówce - w swoim bogatym dorobku Egonu ma m.in. trzy triumfy w Lidze Mistrzyń, dwa zwycięstwa w Lidze Narodów, mistrzostwo Europy, srebrny i brązowy medal mistrzostw świata oraz złoto Igrzysk Olimpijskich. To ostatnie zdobyła w sierpniu ubiegłego roku w Paryżu. Po zwycięstwie Włoszek nad Amerykankami w meczu finałowym została wybrana MVP turnieju olimpijskiego.

Po igrzyskach Egonu musiała poddać się operacji z powodu infekcji przewodów nosowych. Z tego powodu opuściła kilka pierwszych meczów klubu z Mediolanu w sezonie 2024/2025. Do gry wróciła w listopadzie. Od powrotu rozegrała w lidze włoskiej dziewięć spotkań, w których spisywała się tak, jak przyzwyczaiła do tego przez ostatnie lata - znakomicie (179 punktów, obecnie jej średnia punktów na set w Serie A1 to imponujące 5,26 pkt).

W trakcie sezonu pojawiły się pogłoski, że włoska gwiazda może odejść z Mediolanu i przenieść się do tureckiego Vakifbanku Stambuł. Jednak teraz dziennikarz "La Gazetty dello Sport" Davide Romani podaje, że Egonu zostanie w stolicy Lombardii na dłużej - z jego informacji wynika, że Numia Vero Volley przedłużyło kontrakt ze słynną siatkarką o kolejny sezon, do lata 2026 roku. Tym samym zakusy Vakifbanku na mistrzynię olimpijską zostały odparte.

Według "La Gazetty" działacze mediolańskiego klubu muszą odeprzeć jeszcze jeden "atak" tureckiego giganta na swoją złotą medalistkę z Paryża - Fenerbahce Stambuł ponoć widziałoby w swoim składzie rozgrywającą Alessię Orro, ale Numia Vero Volley ani myśli się z nią rozstawać.

Drużyna z Mediolanu, z Lavarinim u steru i Egonu oraz Orro w składzie, po szesnastu kolejkach włoskiej Serie A1 zajmuje czwarte miejsce w tabeli (12 zwycięstw, 4 porażki) i traci trzynaście punktów do liderującego Prosecco Doc Imoco Conegliano. W Lidze Mistrzyń finalista poprzedniej edycji rozgrywek w ostatniej kolejce fazy grupowej powalczy o pierwsze miejsce w grupie C. Aby je zająć, 22 stycznia musi u siebie za trzy punkty Vakifbank.

Egonu jest zawodniczką ekipy ze stolicy Lombardii od sezonu 2023/2024. Wcześniej grała w barwach wspomnianego Vakifbanku (2022-2023), w Conegliano (2019-2022) oraz w drużynie Igor Gorgonzola Novara (2017-2019). Na scenie klubowej, poza wspomnianymi wcześniej trzema triumfami w Lidze Mistrzyń, zdobyła też dwa tytuły mistrzyni Włoch, cztery Puchary Włoch, Puchar Turcji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

GW, Polsat Sport