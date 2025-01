Kolejny świetny występ piłkarzy Barcelony! Polacy tym razem nie grali

FC Barcelona awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla! Podopieczni Hansiego Flicka pokonali w meczu 1/8 finału Real Betis 5:1. Robert Lewandowski tym razem odpoczywał i całe starcie obejrzał z perspektywy ławki rezerwowych. Z kolei Wojciech Szczęsny pauzował za czerwoną kartkę, którą został ukarany w finale Superpucharu Hiszpanii.

Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla gospodarzy. Już w trzeciej minucie bramkę na 1:0 zdobył Gavi. W kolejnych minutach dwukrotnie prowadzenie mógł podwyższyć Dani Olmo, lecz Hiszpanowi brakowało skuteczności. Ostatecznie w 27. minucie w rolę egzekutora zamienił się Jules Kounde. Francuz skierował piłkę do siatki i było już 2:0.

Taki wynik utrzymał się do przerwy. 10 minut po zmianie stron do siatki trafił Lamine Yamal. Powtórki pokazały jednak, że we wcześniejszej fazie akcji był spalony. Sędzia anulował gola. Kilkadziesiąt sekund później padło już prawidłowe trafienie. Na listę strzelców wpisał się bohater ostatniego El Clasico - Raphinha.

Na 4:0 w 67. minucie gry podwyższył Ferran Torres. W ten sposób "Blaugrana" przypieczętowała swoją dominację w tym spotkaniu. Betis był blisko honorowego trafienia w 73. minucie. Tuż obok bramki Inakiego Peni uderzył Johny Cardoso. Finalnie zamiast gola dla gości, obejrzeliśmy kolejnego gola dla "Dumy Katalonii".

Podanie na wolne pole wykorzystał Yamal. Młody gwiazdor Barcelony posłał futbolówkę do siatki, ale sędzia liniowy zasygnalizował, iż 17-latek znalazł się na pozycji spalonej. Natomiast analiza VAR wykazała, że ofsajdu nie było. Gol został zaliczony, a zespół trenera Flicka prowadził już 5:0.

Ostatecznie piłkarze z Sewilli zdobyli bramkę "na otarcie łez". Po faulu Kounde w polu karnym "jedenastkę" na gola zamienił Vitor Roque. Przypomnijmy, że Brazylijczyk przebywa w Betisie na wypożyczeniu z Barcelony. Wynik meczu nie uległ już zmianie. "Duma Katalonii" awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla.

FC Barcelona - Real Bets 5:1 (2:0)

Bramki: Gavi 3, Kounde 27, Raphinha 58, Torres 67, Yamal 75 - Roque 84 (rz.k.)

FC Barcelona: Inaki Pena - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Pedri (72, Pau Victor), Frenkie de Jong, Gavi, Raphinha (64, Ferran Torres), Yamal (77, Pablo Torre) - Olmo

Real Betis: Francisco Vieties - Aitor Ruibal (21, Youssof Sabaly), Marc Bartra (46, Diego Llorente), Natan, Romain Perraud - Johnny Cardoso, Sergi Altimira (46, Mateo Flores), Jesus Rodriguez, Isco (64, Iker Losada), Juanmi - Vitor Roque