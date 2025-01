Słynny klub zainteresowany Moderem. Polak na celowniku europejskiego giganta

Moder w obecnym sezonie nie miał wielu okazji, by zaprezentować swoje umiejętności. Były zawodnik Lecha Poznań, po powrocie do treningów z pierwszym zespołem Brighton po blisko 600 dniach przerwy spowodowanej poważną kontuzją, rzadko pojawiał się na boisku. W mediach pojawiały się nawet doniesienia, że nowy trener angielskiego klubu, Fabian Hurzeler, nie uwzględnia Polaka w swoich długoterminowych planach.

Zimowe okno transferowe, otwarte od początku stycznia 2025 roku, może być dla środkowego pomocnika szansą na zmianę barw klubowych. Jak informuje portal 1908.nl, Feyenoord Rotterdam intensyfikuje starania o pozyskanie Modera. Klub znany jako "De Club van het Volk" nie jest jednak jedynym zainteresowanym. Media donoszą, że Polak znalazł się również na radarze takich zespołów, jak niemiecki Union Berlin czy włoskie Udinese.

Feyenoord Rotterdam to jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Holandii, mogący poszczycić się bogatą historią sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Wśród ich osiągnięć znajduje się 16 tytułów mistrza Holandii (Eredivisie), 14 Pucharów Holandii, a także dwa triumfy w Pucharze UEFA. W 2022 roku klub dotarł do finału inauguracyjnej edycji Ligi Konferencji UEFA, w którym przegrał 0:1 z AS Romą.

Obecnym szkoleniowcem Feyenoordu jest Duńczyk Brian Priske, który prowadzi drużynę do solidnych wyników. W Eredivisie klub zajmuje obecnie czwarte miejsce, a w Lidze Mistrzów plasuje się na 18. pozycji, wciąż walcząc o awans do fazy play-off. Jeśli transfer Modera do Rotterdamu dojdzie do skutku, może to być dla Polaka szansa na regularną grę i odbudowę formy na najwyższym poziomie.