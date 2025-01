Ogromny pech polskiej siatkarki! Złamała rękę podczas... zabawy w berka

Anna Bodasińska doznała urazu w trakcie ostatniego treningu przed wyjazdem do Poznania, na ligowy mecz z tamtejszą drużyną Enea Energetyk, zakończony wygraną ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0. 26-letnia libero przeszła już operację, a klub liczy, że będzie ona mogła wrócić na boisko jeszcze w fazie zasadniczej.

"Czasami nie wszystko idzie po naszej myśli, czasem nie masz na coś wpływu, a czasami po prostu masz pecha. Tak było w przypadku naszej wspaniałej libero Anny Bodasińskiej, która złamała rękę na ostatnim treningu przed wyjazdem do Poznania - UWAGA - podczas zabawy w berka" – poinformował klub w mediach społecznościowych.

"Ania jest już po operacji i odliczamy dni do jej powrotu na boisko. Bądźcie spokojni Ania to niesamowity walczak więc liczymy, że wróci jeszcze na fazę zasadniczą, jednak jesteśmy pewni, że na play-off będzie gotowa w pełnym wymiarze. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia" – dodano w komunikacie.

ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki zajmuje pierwsze miejsce w tabeli 1. ligi siatkarek. Ma na koncie 41 punktów (13 zwycięstw – 3 porażki) i o sześć oczek wyprzedza wicelidera – KS Piła (35), a o siedem KSG Warszawa (34).