Niespodzianka w Australian Open! Czołowa zawodniczka odpadła z turnieju

Prawie 31-letnia Pegula w ostatnim turnieju wielkoszlemowym - we wrześniu 2024 w US Open w Nowym Jorku - dotarła do finału.

W Melbourne jej największym sukcesem jest trzykrotnie ćwierćfinał (2021, 2022, 2023), ale tym razem dość szybko pożegnała się z turniejem. W piątek Amerykanka musiała uznać wyższość 55. w rankingu WTA Danilovic.

Pierwszy set był wyrównany, żadna z tenisistek nie przegrała swojego podania, więc o wyniku zadecydował tie-break. W drugiej partii przewaga Serbki, która 23 stycznia skończy 24 lata, była już wyraźna. Od stanu 1:1 zwyciężyła we wszystkich gemach.

Danilovic została pierwszą Serbką od 2014 roku, która awansowała do 1/8 finału w Melbourne, a przy okazji wyrównała swój najlepszy wynik w Wielkim Szlemie - w 2024 roku dotarła do tego etapu we French Open.

W 1/8 finału zmierzy się z rozstawioną z "jedenastką" Hiszpanką Paulą Badosą.

W piątek odpadła również Magdalena Fręch. Z reprezentantów Polski w singlu pozostała tylko wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek, która w sobotę zagra w 3. rundzie z Brytyjką Emmą Raducanu.

PAP