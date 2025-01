Utytułowany Serb Novak Djokovic bez problemów wywalczył awans do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Rozstawiony z numerem siódmym tenisista pokonał Czecha Tomasa Machaca (nr 26.) 6:1, 6:4, 6:4.

To był trzeci mecz tych tenisistów i drugie zwycięstwo Djokovica. Jego rywalem w 4. rundzie będzie kolejny reprezentant Czech, rozstawiony z numerem 24. Jiri Lehecka.

- Myślę, że zaprezentowałem się dzisiaj naprawdę dobrze, jestem bardzo zadowolony ze swojej gry - powiedział Serb po pokonaniu Machaca. - Zawsze jest coś do poprawienia, ale to zdecydowanie najlepszy mecz, jaki rozegrałem do tej pory w turnieju.

Jedyne problemy w piątkowym pojedynku Serb miał na początku drugiego seta, gdy przegrywał 0:2. Później jednak wygrał cztery gemy z rzędu i już do końca kontrolował przebieg wydarzeń na korcie.

24-krotny wielkoszlemowy triumfator w singlu (w tym 10 razy Australian Open) i były lider światowego rankingu, który pierwszą pozycję zajmował przez rekordowe 428 tygodni, walczy w Australian Open o pierwszy triumf w imprezie ATP od zwycięstwa w ATP Finals w 2023 roku.

W ubiegłym roku jego jedynym sukcesem, choć bardzo wyczekiwanym i prestiżowym, było złoto olimpijskie w Paryżu.

Wynik meczu 3. rundy:

Novak Djokovic (Serbia, 7) - Tomas Machac (Czechy, 26) 6:1, 6:4, 6:4.

PAP