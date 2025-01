Sześć zespołów z awansem do rundy zasadniczej MŚ. Wśród nich rywale Polaków

Sześć zespołów, w tym Niemcy z "polskiej" grupy, zapewniło już sobie awans do rundy zasadniczej mistrzostw świata piłkarzy ręcznych, które odbywają się w Danii, Chorwacji i Norwegii. Biało-Czerwoni po remisie z Czechami 19:19 zdobyli pierwszy punkt w turnieju.

Reprezentacja Polski, która pierwszy mecz MŚ z Niemcami przegrała 28:35, była bliska zwycięstwa nad Czechami, ale remis z zespołem Xavi Sabate w szeregach biało-czerwonych uznano za bardzo ważny. Trener Marcin Lijewski nazwał go nawet "zwycięskim". Jego wybrańcy w ostatnim grupowym występie pierwszej fazy zagrają w niedzielę o awans ze Szwajcarią.

Helweci długo toczyli wyrównany bój z Niemcami, ale ostatecznie w końcowym minutach popełnili kilka błędów i przegrali 29:31. Wicemistrzowie olimpijscy po drugim zwycięstwie mają już zapewniony awans do dalszej fazy turnieju.

Podobne powody do zadowolenia ma jeszcze pięć innych drużyn. W grupie D cieszą się już ekipy Holandii i Węgier, które odpowiednio wysoko pokonały zespoły Macedonii Płn. (37:32) i Gwinei (35:18).

Portugalia do przerwy przegrywała z mistrzem Ameryki Południowej i Centralnej, Brazylią trzema golami. Wygrana 30:26, druga w grupie E, wskazuje, że zespół z Płw. Iberyjskiego zamierza awansować co najmniej do półfinału.

Po dwa zwycięstwa na koncie i zapewniony awans mają także drużyny Chorwacji (33:18 z Argentyną) i mistrz Afryki, Egipt (35:24 z Bahrajnem).

Z każdej grupy do rundy zasadniczej awansują po trzy najlepsze zespoły. Finał odbędzie się 2 lutego w Oslo.

Wyniki czwartego dnia MŚ piłkarzy ręcznych:

Grupa A (Herning/Dania)

Czechy - Polska 19:19 (12:9)

Szwajcaria - Niemcy 29:31 (14:15)

Tabela:



M Z R P bramki pkt

1. Niemcy 2 2 0 0 66 57 4 - awans

2. Czechy 2 0 2 0 36 36 2

3. Szwajcaria 2 0 1 1 46 48 1

4. Polska 2 0 1 1 47 54 1

Gruppa D (Varazdin/Chorwacja)

Holandia - Macedonia Płn. 37:32 (18:15)

Gwinea - Węgry 18:35 (9:20)

1. Holandia 2 2 0 0 77 55 4 - awans

2. Węgry 2 1 1 0 62 45 3 - awans

3. Macednia Płn. 2 0 1 1 59 64 1

4. Gwinea 2 0 0 2 41 75 0

Grupa E (Oslo/Norwegia)

Portugalia - Brazylia 30:26 (12:15)

USA - Norwegia 17:33 (7:13)

1. Portugalia 2 2 0 0 60 47 4 - awans

2. Norwegia 2 1 0 1 59 46 2

3. Brazylia 2 1 0 1 55 56 2

4. USA 2 0 0 2 38 63 0

Grupa H (Zagrzeb/Chorwacja)

Bahrajn - Egipt 24:35 (11:16)

Chorwacja - Argentyna 33:18 (18:7)

1. Chorwacja 2 2 0 0 69:40 4 - awans

2. Egipt 2 2 0 0 74:49 4 - awans

3. Bahrajn 2 0 0 2 46:71 0

4. Argentyna 2 0 0 2 43:72 0