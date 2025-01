W Lidze Mistrzyń czas na ostatnie rozstrzygnięcia. W środę rozegrana zostanie szósta i ostatnia kolejka fazy grupowej. Bezpośredni awans do ćwierćfinału mają zapewniony cztery kluby – A. Carraro Imoco Conegliano, Eczacibasi Dynavit Stambuł, Savino del Bene Scandicci oraz Fenerbahce Medicana Stambuł. Piąty ćwierćfinalista zostanie wyłoniony w bezpośrednim starciu Numia Vero Volley Mediolan – VakifBank Stambuł.





Grono ćwierćfinalistów uzupełnią trzy ekipy, które wygrają baraże. Wezmą w nich udział drużyny z drugich miejsc oraz zespół z trzeciej pozycji z najlepszym bilansem.

Sytuacja polskich klubów przed ostatnią kolejką Ligi Mistrzyń siatkarek

W tej rundzie na pewno wystąpi pewny drugiego miejsca w grupie A DevelopRes Rzeszów. Wicemistrzynie Polski najpierw jednak spróbują przeciwstawić się obrońcy trofeum – Imoco Volley. Zespół Joanny Wołosz i Martyny Łukasik notuje kolejny znakomity sezon i nie doznał dotychczas żadnej porażki w oficjalnym meczu.

Zaledwie jednego seta brakuje siatkarkom PGE Grot Budowlanych, by zapewnić sobie drugą lokatę w grupie D. Łodzianki w szóstej kolejce zagrają w Budapeszcie z Vasasem Obudą i nawet porażka 1:3 powinna im zagwarantować udział w barażach. Wówczas oba zespoły będą miały po osiem punktów i identyczny bilans setów 11–12, ale polska drużyna ma zdecydowanie korzystniejsze ratio małych punktów.

W znacznie trudniejszym położeniu jest BKS Bostik ZGO, który wprawdzie obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale czeka go wyjazdowy pojedynek z Savino del Bene. Liderujące w grupie E Włoszki w dotychczasowych spotkaniach nie przegrały nawet seta. W innym meczu tej grupy Allianz MTV Stuttgart zmierzy się z rumuńskim CSO Voluntari i każda zdobycz punktowa sprawi, że to Niemki uplasują się na drugiej pozycji. Bielszczanki, które mają obecnie sześć punktów na koncie, mogą awansować z trzeciej lokaty, ale tu będą decydować pojedyncze sety, a nawet małe punkty.

Transmisje meczów polskich klubów siatkarskich w Lidze Mistrzyń:

2025-01-22: Vasas Obuda Budapeszt – PGE Grot Budowlani Łódź (środa, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-01-22: Savino del Bene Scandicci – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-01-22: A. Carraro Imoco Conegliano – DevelopRes Rzeszów (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1).

Pozostałe transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek:

2025-01-22: Eczacibasi Dynavit Stambuł – Levallois Paris Saint-Cloud (środa, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1) /grupa B

2025-01-22: Calcit Kamnik – AJM FC do Porto (środa, godzina 16.45; transmisja Polsat Sport Premium 2) /grupa C

2025-01-22: Marica Płowdiw – Mladost Zagrzeb (środa, godzina 17.45; transmisja Polsat Sport Premium 3) /grupa A

2025-01-22: SSC Palmberg Schwerin – OK Tent Obrenovac (środa, godzina 17.45; transmisja Polsat Sport Premium 4) /grupa B

2025-01-22: Fenerbahce Medicana Stambuł – Neptunes de Nantes VB (środa, godzina 17.45; transmisja Polsat Sport Premium 5) /grupa D

2025-01-22: Allianz MTV Stuttgart – CSO Voluntari 2005 (środa, godzina 18.45; transmisja Polsat Sport Premium 6) /grupa E

2025-01-22: Numia Vero Volley Milano – VakifBank Stambuł (środa, godzina 19.45; transmisja Polsat Sport Premium 2) /grupa C.

WYNIKI I TABELE LIGI MISTRZYŃ SIATKAREK

Polsat Sport, PAP