"Odrzutowce" odlatują w tabeli NHL. Kolejna wygrana Winnipeg Jets

Zwycięstwo - po dwóch kolejnych porażkach - zapewnił gościom w 17. sekundzie rozgrywanej "trzech na trzech" dogrywce Neal Pionk, który strzałem z dystansu pokonał Mackenziego Blackwooda.

Wcześniej 75. punkt do klasyfikacji kanadyjskiej zdobył jej lider, zawodnik Avalanche Nathan MacKinnon, który uzyskał 19. gola w rozgrywkach, a na koncie ma też 56 asyst.

Jets mają 67 pkt i prowadzą w Central Division oraz całej zachodniej "połówce" ligi. Pięć punktów mniej zgromadzili najlepsi w Pacific Division Vegas Golden Knights.

Na Wschodzie i w całej lidze dominują Washington Capitals - 69 pkt. Na drugiej pozycji w tej konferencji plasują się hokeiści Toronto Maple Leafs - 62.

Kanadyjska drużyna w środę uległa na własnym lodowisku niżej notowanym Columbus Blue Jackets 1:5. Pierwszym w karierze hat-trickiem popisał się Adam Fantilli. 20-letni Kanadyjczyk urodził w Nobleton, odległego od Toronto o 50 km i jego historyczny występ z trybun Scotiabank Arena oglądało 70 członków rodziny i znajomych.

"To wiele dla mnie znaczy, że zrobiłem to na oczach rodziny i przyjaciół. Spora grupa zrobiła sobie wycieczkę do Toronto. Byli widoczni i słyszalni, a mieli takie miejsca, że momentami miałem z nimi kontakt wzrokowy. Zobaczyć ich radość też było czymś wyjątkowym" - przyznał bohater wieczoru.

