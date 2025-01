Nowak-Mosty MKS Będzin kontra PGE GiEK Skra Bełchatów to mecz 22. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - PGE GiEK Skry Bełchatów na Polsatsport.pl.

Będzinianie są na przedostatniej pozycji w tabeli z 12 punktami na koncie. Do bezpiecznego miejsca dającego pozostanie w lidze tracą sześć "oczek". Na przestrzeni ostatnich pięciu rozegranych spotkań nie wygrali ani jednego.

Siatkarze z Bełchatowa także nie mogą mieć powodów do zadowolenia. W ostatnich pięciu meczach przegrali czterokrotnie, co spowodowało, że muszą zacząć drżeć o pozostanie w czołowej "ósemce" dającej awans do play-offów PlusLigi.

Początek o godzinie 17:30

Szymon Stępień, Polsat Sport