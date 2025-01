Niemcy podjęli decyzję ws. selekcjonera. Już wiadomo, co dalej z Nagelsmannem

Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) poinformował, że Julian Nagelsmann przedłużył kontrakt i pozostanie selekcjonerem drużyny narodowej co najmniej do mistrzostw Europy w 2028 roku.

Podpisanie nowego kontraktu przez 37-letniego trenera było jednym z elementów obchodów 125. rocznicy powstania federacji.

ZOBACZ TAKŻE: Piękne gole i spektakularne interwencje. Oto najlepsze akcje siódmej kolejki Ligi Europy (WIDEO)

- Kiedy we wrześniu 2023 dołączyłem do związku nie wyobrażałem sobie, że poprowadzę reprezentację dłużej niż do Euro 2024. Nie miałem też świadomości, jak ważna dla ludzi w Niemczech jest piłkarska kadra. Jak potrafi wzruszyć i do ilu serc dociera. Wydaje mi się, że obraliśmy słuszną drogę, podążamy w słusznym kierunku i cieszę się, że mogę być tego częścią. Chcemy razem zdobywać tytuły - oświadczył Nagelsmann.

Szef DFB Bernd Neuendorf wskazał, że młody szkoleniowiec świetnie sprawdził się w roli selekcjonera i jest też pozytywnie odbierany przez kibiców.

- Daje tej funkcji nie tylko swoją olbrzymią wiedzę i fachowość, ale też wyczucie i zrozumienie realiów - zaznaczył Neuendorf.

Dyrektor kadry, a niegdyś znakomity piłkarz Rudi Voeller uznał, że Nagelsmann w ciągu 16 miesięcy zdobył zaufanie zawodników i fanów.

- Potrafił wszystkich zjednoczyć wokół reprezentacji, a to konieczne, żeby odnosić sukcesy - powiedział Voeller.

Pod wodzą Nagelsmanna, byłego trenera m.in. TSG 1899 Hoffenheim, RB Lipsk i Bayernu Monachium, w 2024 roku Niemcy przegrali tylko jedno spotkanie - w ćwierćfinale mistrzostw Europy z późniejszymi triumfatorem, Hiszpanią 1:2.

W marcu Niemcy zmierzą się z Włochami w dwumeczu ćwierćfinałowym Ligi Narodów. Później rozpoczną udział w kwalifikacjach mundialu 2026.

PAP