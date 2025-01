Siatkarski piątek w Polsacie! Zobacz plan transmisji

Piątek to siatkarskich emocji początek! Tego dnia 24 stycznia odbędzie się kilka bardzo ciekawie zapowiadających się spotkań. A wszystkie z nich pokażemy na sportowych antenach Polsatu. Zobacz plan transmisji.

Dla siatkarskiego kibica dzień bez PlusLigi, to dzień stracony. Dlatego w piątkowe popołudnie oraz wieczór pokażemy dwa frapujące mecze. Najpierw w Nysie ekipa PSG Stali zmierzy się z Treflem. Nie jest to starcie na szczycie rozgrywek, ale warto podkreślić, że obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, będąc w jej dolnych rejonach. A to jedynie podsyca nastroje przed bezpośrednią potyczką.

Stal plasuje się tuż nad strefą spadkową z pięcioma punktami przewagi nad Barkomem Każany Lwów. Z kolei Trefl znajduje się na 12. pozycji z ośmioma "oczkami" więcej niż rywale z Opolszczyzny. Wydaje się, że sytuacja gdańszczan jest w miarę spokojna, ale ewentualna porażka może zasiać ziarenko niepokoju, podczas gdy wygrana praktycznie zapewni im byt.

Kilka godzin później zaplanowano drugi z piątkowych meczów PlusLigi. W Olsztynie miejscowy Indykpol AZS podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie. Gospodarze tej rywalizacji zaczęli fatalnie ten sezon, ale potem osiągnęli wysokie obroty, czego skutkiem miejsce w środku tabeli i wciąż realne szanse na awans do fazy play-off. Akademicy ze stolicy Warmii i Mazur do ósmej Asseco Resovii Rzeszów tracą sześć punktów, ale rozegrali jedno spotkanie mniej. Po porażce u siebie z mistrzem Polski - Jastrzębskim Węglem 1:3, teraz ugoszczą wicemistrza kraju.

Zawiercianie to obecnie trzecia siła PlusLigi z takim samym dorobkiem, co drugi PGE Projekt Warszawa oraz pięcioma "oczkami" mniej do liderującego Jastrzębskiego Węgla. Podopieczni Michała Winiarskiego również przystąpią do starcia w Olsztynie po porażce - w Częstochowie ze Steam Hemarpol Norwidem 2:3.

Oprócz dwóch meczów PlusLigi, w piątkowy wieczór odbędzie się mecz pomiędzy Lotto Chemikiem Police a ŁKS-em Commercecon Łódź. Jeszcze w poprzednim sezonie takie starcie określilibyśmy mianem wielkiego szlagieru, ale obecne realia są zgoła odmienne. Przeżywający swoje problemy Chemik nie jest obecnie ligowym potentatem, lecz przeciętnym zespołem rozgrywek Tauron Ligi. Dowodem na to siódme miejsce w tabeli i bilans pięciu zwycięstw oraz dziewięciu porażek. Na teren aktualnych mistrzyń Polski zawita rozpędzony czterema wygranymi z rzędu ŁKS. Łodzianki nie straciły ani jednego seta, wygrywając m.in. prestiżowe derby z Grot Budowlanymi. To sprawia, że w klasyfikacji ŁKS plasuje się na trzeciej pozycji z dwoma punktami straty do lokalnych rywalek oraz liderującego Developresu Rzeszów.

ŁKS ma za sobą również rywalizację w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski, w ramach którego kolejny raz zmierzył się z Budowlanymi, tym razem wygrywając 3:2.

Piątkowy plan siatkarskich transmisji:

PSG Stal Nysa - Trefl Gdańsk godz. 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie godz. 20:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Lotto Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź (Polsat Box Go)

Polsat Sport