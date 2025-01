Pod dyktando siatkarzy Skry! Zdecydowane zwycięstwo na wyjeździe

Siatkarze MKS zaczęli obiecująco i po asie serwisowym Artura Ratajczaka prowadzili 10:7. W odpowiedzi osiem akcji z rzędu wygrali goście (10:15), którzy popisali się serią punktowych bloków, a asa dołożył Grzegorz Łomacz. Od tego momentu set toczył się pod dyktando przyjezdnych, a ostatnie punkty przyniosły im autowe ataki będzinian (17:25).





W drugiej odsłonie od początku przewagę uzyskali bełchatowianie (4:7). Znów popisali się punktową serią, od stanu 7:9 do 7:14, przy zagrywkach Pavle Pericia. Odskoczyli rywalom i w dalszej części seta kontrolowali sytuację, mając wyraźną przewagę w ataku. W końcówce gospodarze wygrali kilka akcji i nieco zmniejszyli różnicę, ale na pogoń było za późno. Miran Kujundzić ustalił wynik na 20:25.

Trzeci set nie przyniósł zwrotu akcji, choć był zdecydowanie ciekawszy od poprzednich. Skra szybko odskoczyła rywalom (4:8), a w środkowej części seta jeszcze powiększyła przewagę (7:15). Wówczas siatkarze MKS zerwali się do walki. Zmniejszyli punktową różnicę (14:16), po asie Kamila Maruszczyka złapali kontakt z przeciwnikami (17:18), a później wyrównali, gdy Patryk Szwaradzki obił blok rywali (19:19). Końcówka należała jednak do ekipy z Bełchatowa. Goście skończyli dwa ataki, asa dołożył Wiktor Nowak (20:23), piłkę meczową wywalczył Amin, a błąd gospodarzy zakończył to spotkanie (21:25).

Nowak-Mosty MKS Będzin - PGE GiEK Skra Bełchatów 0:3 (17:25, 20:25, 21:25)

MKS: Artur Ratajczak, Damian Schulz, Dominik Depowski, Walerii Todua, Mateusz Szpernalowski, Brandon Koppers – Maciej Olenderek (libero) oraz Patryk Szwaradzki, Bartłomiej Wójcik, Filip Popiwczak (libero), Kamil Maruszczyk. Trener: Radosław Kolanek.

Skra: Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Miran Kujundzić, Łukasz Wiśniewski, Amin Esmaeilnezhad, Pavle Perić – Kajetan Marek (libero) oraz Wiktor Nowak, Michał Szalacha. Trener: Gheorghe Cretu.

