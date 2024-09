PGE GiEK Skra Bełchatów w poprzednim sezonie PlusLigi nie zdołała zakwalifikować się do play-off. Jak siatkarze bełchatowskiego klubu zaprezentują się w nadchodzących rozgrywkach? Kto zagra w Skrze w nowym sezonie? Jakie zmiany zaszły w zespole? PGE GiEK Skra Bełchatów – skład na sezon 2024/2025; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć.

Skra Bełchatów dziewięciokrotnie wywalczyła mistrzostwo Polski. Taki wynik daje tej drużynie trzecie miejsce w tabeli wszech czasów, a w XXI wieku bełchatowianie zdobyli najwięcej złotych medali. Ostatni tytuł wywalczyli w 2018 roku, od tego czasu nie wspięli się już na podium PlusLigi. Dwa ostatnie sezony przyniosły sporo zawirowań w klubie, a efektem tego było wypadnięcie z ligowej czołówki – dwunaste (2023) i dziewiąte (2024) miejsce na koniec rozgrywek.

W składzie PGE GiEK Skry Bełchatów zaszło sporo roszad, bo klub wymienił siedmiu siatkarzy. Doszło również do zmiany na stanowisku trenera. Z klubem pożegnał się Andrea Gardini, a zastąpił go wracający do PlusLigi Gheorghe Cretu.

Kto zagra w Skrze Bełchatów w nowym sezonie? Jakie zmiany zaszły w zespole? PGE GiEK Skra Bełchatów – skład na sezon 2024/2025; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć:

PGE GiEK Skra Bełchatów – kadra na sezon 2024/2025. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię

