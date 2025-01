W Lidze Mistrzów siatkarzy czeka nas ostatnia kolejka fazy grupowej. Ważny mecz czeka Aluron CMC Wartę Zawiercie, która zmierzy się z włoskim Allianz Milano. Stawką spotkania będzie pozycja lidera grupy C i bezpośredni awans do ćwierćfinału. Swoje mecze rozegrają również Jastrzębski Węgiel i PGE Projekt Warszawa. W Pucharze Challenge wystąpi Bogdanka LUK Lublin, a w Pucharze CEV Asseco Resovia Rzeszów. Mecze polskich drużyn i nie tylko na sportowych antenach Polsatu! Zobacz plan transmisji!

Zawiercianie jako jedyni z polskich zespołów w tej edycji LM nie mają jeszcze pewnej gry w ćwierćfinale, mimo że pozostają niepokonani. Aktualnie są na pierwszym miejscu w grupie C, jednak drużyna z Mediolanu, ich środowy rywal, traci do nich tylko dwa punkty. Bezpośrednie starcie tych ekip w Zawierciu wyłoni ćwierćfinalistę z tej grupy. Pierwszy mecz we Włoszech podopieczni trenera Michała Winiarskiego wygrali 3:2.

W najlepszej ósemce są już siatkarze PGE Projektu Warszawa. W środę zmierzą się na wyjeździe z wiceliderem grupy A Berlin Recycling Volleys, który pokonali w pierwszym spotkaniu 3:0. Podopieczni trenera Piotra Grabana notują w ostatnim czasie spadek formy, w sobotę przegrali w PlusLidze 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów, ale nawet ewentualna porażka z zespołem z Berlina nie poskutkuje dla nich spadkiem na drugie miejsce. Warszawianie mają jednak o co walczyć - zakończenie fazy grupowej z kompletem punktów zapewni im lepsze rozstawienie przed losowaniem par ćwierćfinałowych.

W takiej samej sytuacji jak PGE Projekt jest Jastrzębski Węgiel. Zespół trenera Marcelo Mendeza w ostatniej kolejce będzie walczyć u siebie z SVG Luneburg o komplet zwycięstw na koniec fazy grupowej. Jastrzębianie co prawda w poprzedniej kolejce stracili punkt w starciu z bułgarskim Lewskim Sofia, jednak z niemiecką ekipą wciąż będą zdecydowanym faworytem. Pierwsze spotkanie wygrali 3:1.

Format i zasady Ligi Mistrzów nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a drużyny z drugich lokat plus jedna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów.

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) postanowiła jednak wrócić do formuły Final Four. Po wyłonieniu czterech najlepszych zespołów zostanie ogłoszony gospodarz turnieju finałowego.

W Pucharze CEV broniąca trofeum Resovia Rzeszów w rundzie play off podejmie we wtorek Pafiakos Pafos z Cypru. W pierwszym spotkaniu rzeszowianie zwyciężyli 3:1, więc w rewanżu potrzebują tylko dwóch wygranych setów, by awansować do ćwierćfinału. Triumfator tej pary w kolejnej rundzie zagra z jednym z zespołów Ligi Mistrzów, który zajął trzecią lokatę w grupie i nie awansował do kolejnej fazy rozgrywek.

Blisko półfinału są natomiast siatkarze Bogdanki LUK Lublin, którzy rywalizują w najniższym rangą Pucharze Challenge. We wtorek zmierzą się u siebie z hiszpańskim klubem CV Melilla. W pierwszym meczu lublinianie zwyciężyli 3:0, więc do awansu potrzebują tylko dwóch wygranych setów w rewanżu.

Plan transmisji siatkarskich meczów w europejskich pucharach:

Wtorek

Puchar Challenge mężczyzn: Bogdanka LUK Lublin - CV Melilla godz. 17:50 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Puchar CEV mężczyzn: Asseco Resovia Rzeszów - Pafiakos Pafos godz. 20:20 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Środa

Liga Mistrzów: Fenerbahce - Olympiakos godz. 16:45 (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Aluron CMC Warta Zawiercie - Allianz Milano godz. 17:45 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Vero Volley Monza - Helios Giesen godz. 18:15 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Saint Nazaire - Czeskie Budziejowice godz. 18:45 (Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Berlin Recycling Volleys - PGE Projekt Warszawa godz. 19:45 (Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Chaumont VB - Lewski Sofia godz. 19:45 (Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - SVG Luneburg godz. 20:15 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Knack Roeselare - Tirol Innsbruck godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Greenyard Maaseik - ACH Volley Lublana godz. 20:15 (Polsat Sport Premium 5, Polsat Box Go)

Liga Mistrzów: Sir Safety Perugia - Halkbank Ankara godz. 20:30 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

KN, PAP/Polsat Sport