Zawodnik MMA i były piłkarz trafią do więzienia? Grozi im 13 lat odsiadki

Miran Fabjan, słoweński zawodnik MMA (6-3, 6 KO), a także były piłkarz reprezentacji Słowenii do lat 18 i 19 Nejc Potokar, mogą trafić do więzienia! Sportowcy oskarżani są o poważne przestępstwa, dotyczące zmuszania kobiet do prostytucji i czerpania korzyści z nierządu. Grozi im nawet 13 lat odsiadki.

Jak podaje dziennik "Slovenske novice", powołując się na nieoficjalne informacje z komendy policji w Novej Goricy, przestępczy proceder miał się odbywać pod przykrywką klubu z sauną i barem, prowadzonym najpierw przez Mirana Fabjana i byłego piłkarza Nejca Potokara, a od pewnego czasu wyłącznie przez znakomitego kick-boksera i zawodnika MMA.

Według ustaleń słoweńskich dziennikarzy, Fabjan czerpał korzyści finansowe z nierządu, a ofiarami sportowca miały być obywatelki Ukrainy, Serbii, Rumunii, Kolumbii i Brazylii. Zawodnik MMA ma być również oskarżany o zmuszanie kobiet do prostytucji.

- Nigdy nie widziałem, by ktokolwiek w moim klubie uprawiał seks. Gdybym był świadkiem takiej sytuacji, natychmiast wyrzuciłbym takiego klienta za drzwi. Prowadzę saunę i bar od 2015 roku i każdy może tam wejść o dowolnej porze dnia i nocy. Ja sam nie mam żadnego kontaktu z gośćmi, co zresztą wytłumaczyłem już policji. Nawet jeśli pojawiały się tu prostytutki, nie miałem na to żadnego wpływu, a już na pewno nie czerpałem korzyści finansowych z tego, co robiły - zapewniał "Słoweński Rocky" w rozmowie z mediami.

"Slovenske novice" są jednak innego zdania. Według ustaleń dziennikarzy, Miran Fabjan pobierał opłatę od mężczyzn, którzy przychodzili do jego klubu, by skorzystać z usług prostytutek.

Jeśli Fabjan i Potokar zostaną uznani za winnych, grozi im nawet 13 lat za kratkami.