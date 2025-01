Asseco Resovia Rzeszów kontra Pafiakos Pafos to rewanżowe spotkanie w 1/8 finału play-offów Pucharu CEV siatkarzy. Kto wygra to spotkanie i awansuje do ćwierćfinału? Relacja live i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Pafiakos Pafos na Polsatsport.pl.

W Pucharze CEV broniąca trofeum Asseco Resovia Rzeszów w rundzie play off podejmie we wtorek Pafiakos Pafos z Cypru. W pierwszym spotkaniu rzeszowianie zwyciężyli 3:1, więc w rewanżu potrzebują tylko dwóch wygranych setów, by awansować do ćwierćfinału.

Triumfator tej pary w kolejnej rundzie zagra z jednym z zespołów Ligi Mistrzów, który zajął trzecią lokatę w grupie i nie awansował do kolejnej fazy rozgrywek.

Ekipa z Pafos to pięciokrotny mistrz Cypru, ale ostatni tytuł zdobyła w 2018 roku. W poprzednim sezonie wywalczyła jedynie wicemistrzostwo.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Pafiakos Pafos o godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

Szymon Stępień, Polsat Sport