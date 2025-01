Wszystko jasne! Szymon Kołecki poznał rywala na gali Babilon MMA 51

Dla 43-letniego Szymona Kołeckiego (11-1), który w grudniu ubiegłego roku wznowił karierę po trzyletniej przerwie, będzie to powrót do kategorii półciężkiej, w której w przeszłości występował najczęściej i święcił największe triumfy w MMA. W ostatnim występie Szymon wniósł na wagę 101,9 kg, teraz jednak będzie musiał zrzucić trochę masy mięśniowej, by zmieścić się w limicie 93 kg.

Rywalem medalisty olimpijskiego będzie 42-letni Przemysław Mysiala (24-12-1) - były mistrz FEN oraz zdobywca tytułów w zagranicznych organizacjach Contenders (2019), Shock n’ Awe (2011), Pro FC (2011), Extreme Brawl (2009), Ultimate Warrior Challenge (2009) i Angrrr Management (2008).

"Polski Niedźwiedź" miał w ostatnim czasie poważne problemy prawne, ale udało mu się wyprostować sprawy w Wielkiej Brytanii i wrócił do Polski, by kontynuować karierę w MMA. Obecnie Mysiala trenuje w klubie Mighty Bulls Gdynia pod okiem Grzegorza Jakubowskiego.

