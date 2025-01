Informacje ten temat przekazał Fabrizio Romano. Zwykle dobrze poinformowany włoski dziennikarz napisał na portalu X, że Inter pracuje aktualnie nad wypożyczeniem z opcją kupna. Zalewski miałby zastąpić w zespole "Nerazzurri" Tajona Buchanana. Kanadyjczyk niebawem ma przenieść się do Villarreal CF.

Warto dodać, że w umowie transferowej Polaka ma znaleźć się kwota odstępnego, za którą Inter będzie mógł ewentualnie wykupić go z Romy. Według Romano ma ona wynieść 6-7 milionów euro. Teraz decyzję w tej sprawie musi podjąć klub z Rzymu. Ponadto włoski dziennikarz przekazał, że Zalewski aktualnie nie prowadzi rozmów z Olympique Marsylia.

Przypomnijmy, że kontrakt Zalewskiego z Romą wygaśnie wraz z końcem czerwca 2025. Obecnie niewiele wskazuje na to, by umowa została przedłużona. To oznacza, że urodzony na Półwyspie Apenińskim Polak może związać się za darmo z dowolnym klubem kontraktem obowiązującym od 1 lipca tego roku. Niewykluczone jednak, że Roma zechce skorzystać z szansy zarobienia na 23-latku. Teraz jest na to ostatni moment.

Co istotne, Zalewski był o krok od odejścia z Romy latem zeszłego roku. Wówczas finalnie odrzucił ofertę Galatasaray. Ta decyzja oraz fakt, iż nie chciał on przedłużyć kontraktu z "Giallorossi" sprawiła, że na pewien czas został odsunięty od pierwszego zespołu. Ostatecznie powrócił do niego po kilku tygodniach.

Zalewski jest kluczową postacią reprezentacji Polski. Do tej pory w Biało-Czerwonych barwach rozegrał 27 spotkań i strzelił trzy gole.