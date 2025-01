KS Wieczysta Kraków - Dynamo Kijów to kolejny mecz towarzyski rozgrywany podczas przerwy ligowej. Relacja live i wynik na żywo meczu KS Wieczysta Kraków - Dynamo Kijów na Polsatsport.pl.

Wieczysta spędza zimową przerwę jako wicelider Betclic 2. Ligi. Drużyna prowadzona przez Sławomira Peszkę traci zaledwie cztery punkty do Pogoni Grodzisk Mazowiecki i ma ambitny plan, by walczyć zarówno o tytuł mistrzowski, jak i awans na wyższy poziom rozgrywkowy. W środowym sparingu możliwy jest debiut nowego zawodnika Wieczystej – Jakuba Peska, który dołączył do zespołu po pobycie w czeskiej Sparcie Praga.

Rywalem krakowskiej ekipy będzie lider ukraińskiej ekstraklasy – drużyna z Kijowa. Chociaż świetnie radzą sobie w rozgrywkach krajowych, w Lidze Europy zajmują ostatnie miejsce w grupie, zdobywając jak dotąd jedynie jeden punkt w remisie 3:3 z Galatasaray.

Relacja live i wynik na żywo meczu KS Wieczysta Kraków - Dynamo Kijów na Polsatsport.pl. Początek o 14:00.

ŁO, Polsat Sport