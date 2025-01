Wisła Kraków - KF Llapi to kolejny mecz towarzyski rozgrywany podczas przerwy ligowej. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - KF Llapi na Polsatsport.pl.

Wisła przygotowuje się do rundy wiosennej, zajmując siódmą pozycję w tabeli Betclic 1. Ligi. Chociaż strata do liderującej Termaliki Bruk-Bet Nieciecza wynosi aż 15 punktów, pod wodzą nowego trenera, Mariusza Jopa, "Biała Gwiazda" zanotowała wyraźną poprawę formy w drugiej części rundy jesiennej. Dzięki temu krakowianie pozostają w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Sparingowym rywalem Wisły będzie kosowskie KF Llapi. Kibice mogą pamiętać ten zespół z eliminacji Ligi Europy, kiedy to w dwumeczu "Biała Gwiazda" dwukrotnie pokonała kosowian – 2:0 na własnym stadionie i 2:1 na wyjeździe.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - KF Llapi na Polsatsport.pl. Początek meczu o 10:00.

ŁO, Polsat Sport