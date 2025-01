Kapitan zostaje! Nowy kontrakt w zespole z PlusLigi

Kwasowski bronił barw dawnego KGHM Cuprum Lubin. Po fuzji i przeniesieniu zespołu do Gorzowa Wielkopolskiego, został kapitanem drużyny, która już w swoim pierwszym sezonie w PlusLidze aspiruje do awansu do czołowej ósemki. Obecnie zajmuje dziewiatą pozycję.

Przyjmujący wystąpił w tym sezonie w 21 meczach i zdobył w nich 184 punkty. Jest jednym z liderów w ekipie prowadzonej przez Andrzeja Kowala.

"Z ogromną radością informujemy, że kapitan naszej drużyny, Kamil Kwasowski, przedłużył kontrakt i nadal będzie reprezentował barwy Cuprum Stilon Gorzów w nadchodzącym sezonie! Kapitanie, cieszymy się, że nadal będziesz prowadził Naszą drużynę do kolejnych zwycięstw" - napisano w mediach społecznościowych klubu.

W 23. kolejce PlusLigi Cuprum Stilon Gorzów zagra z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

KP, Polsat Sport