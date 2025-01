Olympique Lyon - Łudogorec Razgrad to spotkanie ostatniej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Ekipa z Lyonu plasuje się w czołówce tabeli Ligi Europy i walczy o awans bezpośrednio do 1/8 finału. Podopieczni Pierre'a Sage'a nie notują jednak najlepszych ostatnich tygodni – nie wygrali od pięciu spotkań, a ich ostatnie zwycięstwo miało miejsce 4 stycznia tego roku. Mimo to nadal znajdują się w korzystnej pozycji w tabeli Ligi Europy i mają duże szanse na awans.

ZOBACZ TAKŻE: Policja interweniowała przed meczem Ligi Mistrzów! Zatrzymano 59 kibiców

Ich rywale to zespół, w którym na co dzień występuje reprezentant Polski – Jakub Piotrowski. Niestety, zespół ten nie ma już matematycznych szans na awans do kolejnych faz rozgrywek.

Przypomnijmy, że osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej uzyska bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy, natomiast ekipy z miejsc 9-24 zagrają w 1/16 finału tych rozgrywek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Olympique Lyon - Łudogorec Razgrad na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport