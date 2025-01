Po raz pierwszy w historii mistrzostwa świata są organizowane przez trzy kraje: Chorwację, Danię i Norwegię. Polscy szczypiorniści odpadli już na etapie fazy grupowej i sięgnęli jedynie po Puchar Prezydenta IHF, gwarantujące 25. miejsce.

W pierwszym starciu półfinałowym zagrają reprezentacje Francji oraz Chorwacji.

Francuzi nie mieli łatwego zadania, żeby awansować do półfinału mistrzostw świata. Choć rywal był całkowicie w ich zasięgu, to Egipcjanie udowodnili, że stać ich na walkę z jedną z najlepszych reprezentacji globu. W samej końcówce doprowadzili do wyrównania, lecz ostatnie słowo należało do Francji, która ostatecznie wygrała całe spotkanie 34:33.

Chorwaci również się musieli mocno napracować. Oni z kolei zmierzyli się z Węgrami, którzy po pierwszej połowie remisowali 16:16. Wygrana reprezentacji Chorwacji wisiała na włosku, ponieważ Madziarze byli już nawet na czteropunktowym prowadzeniu, ale Chorwaci szybko zabrali się do pracy i finalnie to oni triumfowali 31:30.

Finałowy mecz zaplanowano na 2 lutego.



Relacja live i wynik na żywo meczu Francja - Chorwacja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Szymon Stępień, Polsat Sport