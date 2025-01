Nie żyje 16-letni talent. Odebrał sobie życie

Jak podaje słowacki dziennik "Plus jeden den", do tragedii doszło nieopodal wsi Brestovany, gdzie mieszkał uzdolniony zawodnik. Ulicny miał rzucić się pod nadjeżdżający pociąg.

O tym, że śmierć nastolatka nie była nieszczęśliwym wypadkiem, świadczy list pożegnalny, który nastolatek zostawił swojej rodzinie.

"Przepraszam. Nawet nie wiem, jak opisać, jak bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Wybaczcie mi ból, którego wam przysporzyłem. Bardzo wam dziękuję za to, co dla mnie zrobiliście, za to, jak wychowaliście tego małego urwisa na porządnego i pracowitego hokeistę. Dziękuję za każdą okazaną mi pomoc, za każdą radość i otartą łzę, a także, co najważniejsze, za poczucie bezpieczeństwa. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Kocham was bardzo. Pamiętajcie o mnie tylko z tej dobrej strony" - czytamy w pożegnalnym liście, opublikowanym w mediach.

Póki co nie wiadomo, dlaczego utalentowany zawodnik targnął się na swoje życie. Rodzina podkreśla, że Adam Ulicny nie miał problemów ze zdrowiem i nie zwierzał się w ostatnim czasie z żadnych problemów.

16-letni Ulicny występował dotychczas w młodzieżowych zespołach HK Trnava, HK Gladiators Trnava, HK Nowe Zamki oraz HK Havrani Pieszczany.