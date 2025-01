PGE GROT Budowlani Łódź mają nową siatkarkę. Zastąpi kontuzjowaną liderkę

Afedo Manyang została nową siatkarką PGE GROT-a Budowlanych Łódź. Zawodniczka będzie broniła barw klubu do końca sezonu. Włodarze klubu zakontraktowali ją w ramach transferu medycznego.

Manyang została zakontraktowana w Łodzi w ramach transferu medycznego. W połowie stycznia Weronika Sobiczewska zerwała więzadło krzyżowe. Nie ma złudzeń, że jedna z czołowych zawodniczek Budowlanych w tym sezonie pojawi się jeszcze na parkiecie.

Zastąpić ma ją właśnie Manyang, która przeniesie się do Łodzi z serbskiego Radnicki Blasters, gdzie pełniła rolę liderki zespołu. Zagrała w 11 meczach i zdobyła 188 punktów, a jej skuteczność w ataku wyniosła ok. 45%. Barw Budowlanych ma bronić do końca obecnego sezonu.

20-latka pochodzi z Egiptu, ale ma obywatelstwo amerykańskie. I to właśnie w akademickiej lidze w USA stawiała pierwsze kroki.

KP, Polsat Sport