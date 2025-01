Trener Świątek przemówił. Wystarczyło jedno zdanie

Iga Świątek dotarła w Australian Open do półfinału. Na tym etapie przegrała z Madison Keys, późniejszą triumfatorką imprezy.



Wcześniej Polka prezentowała wysoką, równą formę, a pięć pierwszych meczów wygrała bez straty seta. W pokonanym polu zostawiła kolejno Katerinę Siniakovą, Rebeccę Sramkovą, Emmę Raducanu, Evę Lys i Emmę Navarro.

ZOBACZ TAKŻE: Collins wycofała się z prestiżowych turniejów! Problemy skandalistki?



We wtorek, kilka dni po zakończeniu turnieju, Świątek podsumowała swój występ. W mediach społecznościowych napisała:



"Walka z jet lagiem trwa, więc równie dobrze mogę podsumować ostatnie, bardzo wartościowe tygodnie. Z pewnością to był świetny, bardzo solidnie przepracowany czas. W tym roku Australia dała mi więcej satysfakcji, więcej kolorów, więcej dobrych doświadczeń. Można nawet powiedzieć, że się zaprzyjaźniłyśmy. Choć mam niedosyt związany z samym wynikiem w Melbourne, to patrząc realnie widzimy i wiemy, jak dobrą robotę zrobiliśmy i do czego zmierzamy. Pora złapać oddech po intensywnym pre seasonie i rozpocząć projekt Middle East Swing. Do zobaczenia niedługo" - napisała Polka.

Dzień później przemówił Wim Fissette. Szkoleniowiec zdecydował się na dużo krótszy wpis. Opublikował tylko jedno zdanie.



"Pozytywny początek roku" - napisał.



Świątek wróci na kort w lutym. Znalazła się na listach zgłoszeń do turniejów w Dosze i Dubaju.