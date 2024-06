Kajetanowicz i Szczepaniak tuż za podium w Rajdzie Sardynii

W Rajdowych Mistrzostw Świata w Sardynii rywalizowali Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Dla obu Polaków był to drugi start w tym sezonie. Biało-Czerwoni do końca walczyli o miejsce na podium w swojej kategorii, ale ostatecznie zajęli czwartą lokatę.

Załoga ORLEN Rally Team rozpoczęła rajd z trudnościami, nie trafiając z ustawieniami samochodu na pierwszy, piątkowy etap. W sobotę rozpoczęli pościg za konkurentami i jadąc bardzo dobrze awansowali aż o osiem pozycji! Podczas finałowego etapu walczyli do samego końca, zajmując czwartą pozycję w WRC2 Challenger. Do podium zabrakło tylko 3,9 sekundy.

– Rajd Sardynii za nami. Dużo się działo, byliśmy raz na dole, raz na górze. Ostatecznie minęliśmy się z podium o niecałe 4 sekundy, więc trochę szkoda. Przespałem znowu pierwszą pętlę, nie chciałem ryzykować, nie czując się dobrze w samochodzie, który był zbyt miękko ustawiony. Teraz już wiem znacznie więcej. Muszę to dobrze przeanalizować, aby przed kolejnym rajdem nie było błędów. One się oczywiście zdarzają, zwłaszcza wtedy, kiedy jedziesz dopiero drugi rajd w sezonie. Myślę, że powinniśmy się cieszyć. Na około czterdzieści załóg, które wystartowały w tym rajdzie, jesteśmy na czwartym miejscu w WRC2 Challenger. Jest OK – podsumował dzień Kajetan Kajetanowicz, mistrz świata WRC2 Challenger.



Rajd Sardynii 2024 - nieoficjalna klasyfikacja WRC2 Challenger:



1. Pajari/Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) 3:13:19,0 s

2. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +39,3 s

3. Prokop/Ernst (Škoda Fabia RS Rally2) +2:52,0 s

4. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +2:55,9 s

5. Virves/Lesk (Škoda Fabia RS Rally2) +3:18,5 s

6. Joona/Hussi (Škoda Fabia RS Rally2) +3:31,3 s

7. McErlean/Fulton (Škoda Fabia RS Rally2) +4:16,0 s

8. Daprà/Guglielmetti (Škoda Fabia Rally2 evo) +7:50,0 s

9. Kremer/Kremer (Škoda Fabia RS Rally2) +13:37,9 s

10. Lafay/Quartini (Citroën C3 Rally2) +18:11,3 s

Informacja prasowa