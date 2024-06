Kapitalny mecz polskich siatkarek! Mistrzynie olimpijskie pokonane

Spotkanie rozpoczęła asem serwisowym Joanna Wołosz, a Polki uzyskały przewagę (5:2). Amerykanki odrobiły straty (7:7), ale popełniły kilka błędów (12:8) i znów musiały gonić wynik (15:15). W końcówce znów minimalną przewagę uzyskała reprezentacja Polski. Przestrzelona zagrywka ekipy USA dała piłkę setową (24:22), rywalki zdołały jednak odrobić straty i doprowadziły do rywalizacji na przewagi. Zaciętą walkę wygrały Polki, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Magdalena Stysiak (29:27).

Na początku drugiej odsłony minimalną przewagę uzyskała reprezentacja Polski (7:5). W środkowej części seta różnica wzrosła do trzech oczek – po ataku Magdaleny Stysiak było 14:11. Amerykanki odrobiły straty (17:17), a później przewaga przechodziła z rąk do rąk. Losy seta rozstrzygnęły trzy akcje od stanu 22:22. Stysiak, Stysiak, Stysiak... Dwa skuteczne uderzenia i blok polskiej atakującej wyjaśniły sytuację (25:22).

Set numer trzy to udane otwarcie Polek (11:7) i nadal sporo błędów siatkarek Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w polu zagrywki. Amerykanki zerwały się jednak do walki i po ataku Jordan Larson wyrównały (14:14). Polki odbudowały przewagę. Magdalena Jurczyk dwa razy skutecznie zaatakowała ze środka i było 19:16. W odpowiedzi poszła punktowa seria ekipy USA przy zagrywkach Jordan Thompson (19:22). To był kluczowy moment tej odsłony, bo gospodynie utrzymały prowadzenie, kończąc seta dwoma punktowymi blokami (20:25).

W czwartej partii oglądaliśmy wyrównaną walkę obu drużyn (10:10). Później przewagę uzyskały polskie siatkarki (14:11), ale środkowa część seta przyniosła twardą walkę obu ekip. Amerykanki wyrównały (20:20) i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Dwie ważne akcje skończyła Martyna Łukasik (23:22), piłkę meczową wywalczyła Magdalena Stysiak. Decydująca akcja była niezwykle długa i zacięta. Łukasik mocnym atakiem po skosie zdobyła decydujący punkt (25:23).

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (27), Martyna Łukasik (14), Natalia Mędrzyk (12) – Polska; Jordan Larson (21), Jordan Thompson (18) – USA. Wyrównana rywalizacja, w której nie brakowało efektownych akcji. Amerykanki popełniły więcej błędów własnych (21–27); siatkarki USA lepiej punktowały blokiem (9–13), mało punktów bezpośrednio z zagrywki (2–1).

Polskie siatkarki rywalizację w tegorocznej edycji VNL rozpoczęły w tureckiej Antalyi. Pokonały tam kolejno Włochy 3:0, Francję 3:0, Holandię 3:0 oraz Japonię 3:0. W Arlington wygrały z Serbią 3:1, Koreą Południową 3:0, Niemcami 3:0 oraz Stanami Zjednoczonymi 3:1. Prowadzą w tabeli z imponującym bilansem meczów 8–0, kompletem 24 punktów i bilansem setów 24–2!

Polska – USA 3:1 (29:27, 25:22, 20:25, 25:23)

Polska: Klaudia Alagierska, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Joanna Wołosz, Natalia Mędrzyk, Magdalena Jurczyk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Katarzyna Wenerska, Malwina Smarzek, Julita Piasecka. Trener: Stefano Lavarini.

USA: Jordyn Poulter, Jordan Larson, Jordan Thompson, Dana Rettke, Kathryn Plummer, Chiaka Ogbogu – Justine Wong-Orantes (libero) oraz Khalia Lanier, Alexandra Frantti, Micha Hancock, Haleigh Washington, Avery Skinner. Trener: Karch Kiraly.

Sędziowie: Karina Noemi Rene (Argentyna) /Denny Cespedes (Dominikana).

