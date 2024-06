Legendarny siatkarz kontuzjowany! Co z jego występem na igrzyskach?

Bruno Rezende od lat stanowi o sile reprezentacji Brazylii. Prawie 38-letni rozgrywający jest jednym z ostatnich zawodników "wielkiej" Brazylii, która na początku XX wieku stanowiła fenomen męskiej siatkówki i była praktycznie nie do pokonania. To właśnie do zespołu Canarinhos z tamtych lat należą trzy najdłuższe serie zwycięstw - 39 meczów bez porażki w latach 2003-2004, 29 - w latach 2005-2006 i 28 - 2019-2021.

Po zespole z tamtych lat pozostał już tylko cień, choć początkiem powrotu do hegemonii miał stać się powrót słynnego Bernardo Rezende na stanowisko selekcjonera Brazylijczyków. Większość z nich zakończyła już kariery reprezentacyjne. Pozostali jedynie Lucas, Mauricio, Wallace czy Bruno Rezende. Tego ostatniego czeka jednak przerwa.

Jak donosi portal webvolei.br, syn szkoleniowca Canarinhos nie wystąpi podczas turnieju w Fukuoce. Podczas treningu nadwyrężył lewą łydkę, a to sprawia, iż doświadczony rozgrywający nie będzie mógł wystąpić w Japonii. Zastąpi go Matheus. Warto wspomnieć, że w tym turnieju Brazylia miała się mierzyć m.in. z Polską.

Czy jego występ na igrzyskach jest zagrożony? Na razie federacja nie podaje żadnych informacji. Póki co mówi się jedynie o absencji podczas drugiego tygodnia Ligi Narodów. Jeśli uraz okaże się niegroźny (a tak się wydaje), popularny "Bruninho" wróci na trzeci turniej, który rozpocznie się 18 czerwca na Filipinach.