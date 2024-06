Polscy siatkarze do japońskiej Fukuoki dotarli po bardzo długiej, trwającej około doby podróży. W Azji będą mieli coś do udowodnienia. Choć ich występy w Antalyi można uznać za udane, to w ostatnim spotkaniu przegrali 0:3 ze Słowenią.

To na szczęście ostatnia tak długa podróż siatkarzy prowadzonych przez Nikolę Grbicia w tym turnieju. Trzeci tydzień Ligi Narodów z ich udziałem odbędzie się w Lublanie. W stolicy Słowenii zagrają z Włochami, Argentyną, Serbią i Kubą.

Rywalizacja w fazie grupowej będzie rozgrywana od 21 maja do 23 czerwca, w tym okresie każda z 16 drużyn weźmie udział w trzech turniejach, podczas których rozegra po dwanaście spotkań. Odbędzie się sześć turniejów, na których zostanie rozegranych łącznie 96 meczów.

Lokalizacje turniejów:



- Antalya (Turcja),

- Rio de Janeiro (Brazylia),

- Fukuoka (Japonia),

- Ottawa (Kanada),

- Lublana (Słowenia),

- Pasay (Filipiny).



Turniej finałowy zostanie zorganizowany w dniach 27–30 czerwca w Łodzi. Zagra w nim siedem czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz Polska w roli gospodarza.



Liga Narodów siatkarzy po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku, zastępując rozgrywaną w latach 1990–2017 Ligę Światową. Poprzednią edycję wygrała reprezentacja Polski, która w finale rozegranym w Gdańsku pokonała Stany Zjednoczone.

