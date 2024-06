Polak będzie współpracował z Mourinho. "On to uwielbia"

Piłkarz reprezentacji Polski i Fenerbahce Stambuł Sebastian Szymański nie ukrywa radości z przyjścia do jego klubu słynnego trenera Jose Mourinho. Jak jednak dodał, teraz skupia się na Euro 2024. "To mój dopiero drugi wielki turniej i chciałbym jak najwięcej skorzystać" - przyznał.

25-letni pomocnik ma za sobą dobry sezon, ale - jak sam zaznaczył - nie może być do końca zadowolony. Jego zespół, mimo aż 99 punktów, zajął drugie miejsce w tabeli tureckiej ekstraklasy, za Galatasaray Stambuł (102 pkt).

ZOBACZ TAKŻE: Giganci grali towarzysko. Pierwszy gol Palmera dla Anglii, a Niemcy tylko na remis

- Sezon mogę zaliczyć do udanych, ale nie był do końca taki, jak chcieliśmy, ponieważ nie udało się zdobyć mistrzostwa. To chyba pierwszy przypadek w historii, gdy zdobywasz 99 punktów i nie masz tego tytułu. Zrobiliśmy co w naszej mocy, lecz się nie udało - podkreślił Szymański podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.

W minioną sobotę oficjalnie trenerem Fenerbahce został Portugalczyk Jose Mourinho, który w karierze trenerskiej zdobywał trofea z takimi klubami, jak FC Porto, Chelsea Londyn, Inter Mediolan, Real Madryt i Manchester United.

- Pierwsze skojarzenie z Mourinho? "The Special One". Jest wielką postacią w futbolu. Nie spodziewałem się, że trafi do mojego klubu. Ale to bardzo fajne, bo jest jednym z największych trenerów w futbolu. Myślę, że na pewno odnajdzie się w tureckiej piłce. Jest tam dużo pasji, a on to uwielbia. Mam nadzieję, że nasza współpraca też będzie dobra - powiedział reprezentant Polski.

Mourinho ostatnio pracował w Romie, gdzie jednym z jego podopiecznych był Nicola Zalewski, również powołany do szerokiej kadry na Euro 2024. Czy Sebastian Szymański już z nim rozmawiał o Portugalczyku?

- Tak. Nie będę ukrywał, że podpytywałem Nicolę. Próbuję go przekonać, żeby przeszedł do Fenerbahce. Zobaczymy, czy to się uda. Oczywiście żartuję. Świetnie, że taki trener trafił do mojego klubu. Ale teraz skupiam się na reprezentacji. Na naszym planie, treningach. To mój dopiero drugi wielki turniej i chciałbym z tego jak najwięcej skorzystać - podkreślił piłkarz Fenerbahce.

Przy okazji Szymański został zapytany o powołanego dodatkowo do reprezentacji 21-letniego Jakuba Kałuzińskiego, również występującego w Turcji (w Antalyasporze).

- Bardzo szanuję Kubę jako piłkarza. W wielu meczach pokazał, że naprawdę potrafi pokazać dobry futbol. Lubię takich zawodników na pozycji numer sześć. Gra lewą i prawą nogą, widzi praktycznie wszystko. Mimo młodego wieku nie boi się grać. Myślę, że ma bardzo dobry sezon za sobą - pochwalił kolegę z reprezentacji.

Od dłuższego czasu pojawiają się spekulacje dotyczące zainteresowania Szymańskim ze strony znanych europejskich klubów.

- Moja przyszłość klubowa? Nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Mam za sobą dobry sezon, a fakt, że tak wielka osoba przychodzi do mojego klubu sprawia, że nic nie stracę, jeżeli zostanę w Stambule i będę współpracować z Mourinho. Zobaczymy, co się wydarzy. Na ten moment jestem ze wszystkiego zadowolony, ale, jak wspomniałem, teraz skupiam się na reprezentacji, bo chcę zagrać dobry turniej - zakończył pomocnik Fenerbahce.

Biało-Czerwoni udział w ME 2024 w Niemczech rozpoczną w niedzielę 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu, pięć dni później zagrają z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca - z Francją w Dortmundzie.

PAP