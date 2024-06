Reprezentant USA siatkarzem Jurajskiej Armii! Klub ogłosił transfer

Kyle Ensing (rocznik 1997) gra na pozycji atakującego. Do Zawiercia przenosi się z francuskiego Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique, w którym spędził dwa sezony i wywalczył mistrzostwo Francji 2024. Jego zespół wygrał pierwszy mecz z Tours VB 3:1, aby w rewanżu przegrać 2:3. To sprawiło, że konieczne było rozegranie Złotego Seta, w którym lepsza była drużyna Ensinga.

Nowy atakujący zawiercian miał spory wkład w ten sukces. Zagrał w 33 ligowych spotkaniach, w których zdobył łącznie 479 punktów. Teraz zadebiutuje w PlusLidze.

– Wybrałem Aluron CMC Wartę Zawiercie, bo słyszałem same dobre rzeczy o tym klubie. Jestem naprawdę podekscytowany faktem, że będę mógł grać w polskiej PlusLidze. Według mnie to jedna z najlepszych lig na świecie – powiedział Kyle Ensing.

W seniorskiej reprezentacji USA debiutował w 2018 roku. Wywalczył w jej barwach trzy medale Ligi Narodów: dwa srebra (2022, 2023) oraz brąz (2018). Jest także wicemistrzem Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów z 2019 roku.

Zanim rozpoczął profesjonalną karierę, reprezentował uczelnię Long Beach State w lidze uniwersyteckiej NCAA. Jego kolegami z zespołu byli w tym czasie siatkarze świetnie znani w PlusLidze: TJ DeFalco oraz Joshua Tuaniga.

Dobre występy zaowocowały przenosinami do ligi niemieckiej, w której w sezonie 2019/20 reprezentował barwy klubu Berlin Recycling Volleys. Zdążył wywalczyć z nim Superpuchar Niemiec (2019) oraz Puchar Niemiec (2020). Ligowe rozgrywki przerwała jednak pandemia koronawirusa. W 2020 roku Kyle Ensing trafił do Macabbi Tel Awiw. Dwukrotnie zdobył z nim mistrzostwo Izraela (2021, 2022). Ma na swoim koncie także Puchar Izraela (2021). Po dwóch latach spędzonych na Bliskim Wschodzie zdecydował się na transfer do Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique, a dwuletnią przygodę zwieńczył tytułem mistrza Francji.

– Gdy było już jasne, że musimy szukać nowego atakującego do pary z Karolem Butrynem, zaczęliśmy rozglądać się nie tylko po mocno ograniczonym rynku krajowym, ale też zagranicznym. Mając możliwość pozyskania Kyle'a Ensinga nie zastanawialiśmy się długo. To siatkarz o dużym doświadczeniu reprezentacyjnym, który osiągał sukcesy z kadrą Stanów Zjednoczonych i został wytypowany do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w roli rezerwowego. Jednocześnie szukał możliwości, by sprawdzić się w topowej lidze, bo do tej pory nie miał takiej okazji. Przychodzi do nas jako mistrz Francji i liczę, że będzie dużym wsparciem dla Karola – podkreślił prezes klubu Kryspin Baran.