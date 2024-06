To już oficjalne! Polskie gimnastyczki ograbione z olimpijskich kwalifikacji!

Polskie gimnastyczki Liliana Lewińska i reprezentacja Polski w układach zbiorowych nie wystąpią w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG) potwierdziła we wtorek ostatnie kwalifikantki. To z Europy Cypryjka Vera Tugolukova i zespół Azerbajdżanu, którym w awansie pomogły osoby zasiadające przy stoliku sędziowskim.

Szczegółowo o skandalu sędziowskim, który miał miejsce podczas kwalifikacji olimpijskich rozgrywanych przy okazji Mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej, pisaliśmy tutaj.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny Polak z kwalifikacją olimpijską

Polski Związek Gimnastyczny przy wsparciu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki złożył protesty i skargi do Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej i Fundacji Etyki. Nadzieję na pozytywne dla Polek rozstrzygnięcie wzbudził pozytywny odzew FIG-u i obietnica przyjrzenia się sprawie oraz fakt, że ponad tydzień od zakończenia kwalifikacji wciąż nie były oficjalnie ogłoszone ostatnie kwalifikantki z Europy. Do dziś. 10 dni po zakończeniu rywalizacji indywidualistek i 9 od zawodów w układach zbiorowych FIG potwierdził, że ostatnie miejsca na igrzyskach z Europy wędrują do reprezentującej Cypr – Very Tugolukovej i "zbiorówki" z Azerbejdżanu. Ostatnia dzika karta, tzw. Universality Place została przyznana reprezentantce Laosu.

Polski Związek Gimnastyczny czeka na oficjalną odpowiedź za strony Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej i nie zamierza pogodzić się z takim rozstrzygnięciem sprawy.

- Nie otrzymaliśmy jeszcze oficjalnej odpowiedzi od Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, więc bazujemy tylko na informacjach podanych w mediach. Będziemy składać odwołanie do MKOl-u i Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Dokumentacja jest w trakcie przygotowywania – powiedział w rozmowie z Polsatsport.pl prezes PZG Leszek Blanik.

Czy to coś da? Czasu jest coraz mniej. Termin definitywnego zamknięcia list uczestników igrzysk to 8 lipca. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.