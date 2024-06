"Niektóre przegrywają już w szatni". Takie słowa legendy przed meczem Igi Świątek

Jak przypomina portal rolandgarros.com - "Śwątek jest już tylko o dwa zwycięstwa od zostania jedenastą kobietą w tym stuleciu, która wygrała turniej wielkoszlemowy, w którym musiała obronić piłkę meczową. Serenie Williams udało się to trzykrotnie, a ostatnią kobietą, która dokonała tego wyczynu w Wielkim Szlemie, była Czeszka Barbora Krejcikova, która wygrała w Paryżu trzy lata temu".

Właśnie od tej obronionej przez Świątek piłki meczowej w meczu z Naomi Osaką zaczęła się rozmowa z krakowianką.

- To właściwie jak drugie życie, prawda? Myślę, że to wielka ulga. Już prawie mogła się pakować do domu, a tu proszę, wciąż gra i to gra świetnego tenisa - stwierdziła Radwańska.

Była tenisistka nie uważa jednak, by ta sytuacja miała dalej wpływ na Świątek.

- Ten mecz jest już za nią i teraz w ogóle się nim nie przejmuje. Jest w gazie i myślę, że zdobędzie kolejny tytuł - oznajmiła pewnie Polka.

Pytana o powody tej pewności, Radwańska stwierdziła, że według niej przeciwniczki Polki czasem nawet nie wierzą, że mogą pokonać raszyniankę.

- Wciąż widzę przepaść (pomiędzy rywalkami Polki a Igą Świątek - przyp. red.). Myślę, że wszystko zależy od tego, jak mentalnie podejdą do walki z nią. Jak widzieliśmy w kolejnych rundach (od meczu z Osaką - przyp. red.), nie zawsze chodzi o tenis, ale o to, jak wchodzisz na kort i czy wierzysz, że możesz wygrać. Niektóre z nich w ogóle w to nie wierzą. Niektóre przegrywają już w szatni - ocenia była mistrzyni.

Iga Świątek w czwartkowym półfinale Roland Garros zmierzy się z Coco Gauff, drugą najlepszą tenisistką świata w rankingu live. Jak dotąd na korcie te zawodniczki spotkały się jedenaście razy, Polka wygrała dziesięć pojedynków, za każdym razem bez straty seta. Na French Open grały do tej pory dwukrotnie, w tym raz w finale w 2022, w obu przypadkach Polka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport