Demolka w Lidze Narodów! Rywale Polaków pokazali moc i awansowali w rankingu FIVB

Włosi przeszli przez pierwszy tydzień VNL suchą stopą - wygrali wszystkie cztery mecze. W tylko jednym z nich - przeciwko Brazylii - potrzebowali tie-breaka. Resztę gier rozstrzygali na swoją korzyść w trzech lub czterech setach.

Drugi turniej rozpoczęli od porażki 2:3 z Francją, ale szybko wrócili na właściwe tory. W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu Italia rozbiła 3:0 Stany Zjednoczone. Amerykanie nie potrafili postawić się sile Włochów. Przegrali kolejno do 23, 24 i 20.

- Czuję, że pozostajemy skupieni na każdym punkcie. Nie dajemy wyprowadzić się z równowagi. Pracujemy, by zakwalifikować się na IO, a jednocześnie przygotowujemy się do nich. Takie wyniki dadzą nam pewność, że pojedziemy do Paryża w dobrej formie - powiedział trener Włochów Gianluca Galassi, cytowany przez oficjalny portal FIVB.

To zwycięstwo było dla Italii istotne nie tylko w kontekście tabeli VNL. Pozwoliło również na awans w rankingu FIVB. Obecnie Włosi są na drugim miejscu, a na trzecie zepchnęli właśnie USA. Liderami wciąż są natomiast Polacy.

1. Polska 416.36 pkt

2. Włochy 364.77 pkt

3. Stany Zjednoczone 349.71 pkt