Wszystko jasne! Znamy drugiego finalistę Roland Garros

Alexander Zverev zapewnił sobie awans do finału tegorocznej edycji turnieju Roland Garros. W półfinale Niemiec pokonał Caspera Ruuda 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Ruud bardzo dobrze prezentował się w pierwszym secie. Dwukrotnie przełamał przeciwnika, w tym samym czasie skutecznie broniąc swoich serwisów. Dzięki temu wygrał pierwszą odsłonę meczu 6:2. Sytuacja na korcie zmieniła się diametralnie w kolejnej części pojedynku.

Na placu gry zaczął dominować Zverev. Niemiec w drugim secie przegrał zaledwie dwa gemy. Spory wpływ na przebieg meczu miał serwis 27-latka. Godne uwagi jest to, że plasujący się na czwartym miejscu w rankingu ATP tenisista przez pierwsze dwa sety zanotował w sumie sześć asów, a w całym meczu - aż 19.

Trzecia odsłona meczu również należała do zawodnika pochodzącego zza zachodniej granicy Polski. Do zwycięstwa w tej części pojedynku Niemcowi wystarczyło zaledwie jedno przełamanie. Zverev przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę również w czwartym secie, dwukrotnie wygrywając gemy serwisowe oponenta. Dzięki temu Niemiec zapewnił sobie awans do finału tegorocznej edycji turnieju Roland Garros.

Jego kolejnym oponentem podczas rywalizacji w Paryżu będzie Carlos Alcaraz. Hiszpan w piątek wyeliminował z wielkoszlemowej imprezy Jannika Sinnera.

