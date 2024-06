Z Indii do Polski! Zaskakujący transfer siatkarza

Jan Król (rocznik 1989) pochodzi z Sochaczewa. Pierwsze siatkarskie kroki stawiał w Metrze Warszawa. Później występował w klubach BBTS Bielsko-Biała (2008–09), AZS Politechnika Warszawska (2009–10), Fart Kielce (2010–12), Pekpol Ostrołęka (2012–13), MKS Banimex Będzin (2013–14), niemieckim CV Mitteldeutschland (2014–15), GKS Katowice (2015–16), austriackich Hypo Tirol Innsbruck (2016–17) i SK Posojilnica Aich/Dob (2017–18), rumuńskim CSA Steaua Bukareszt (2018–19).





Zobacz także: Reprezentant USA siatkarzem Jurajskiej Armii! Klub ogłosił transfer

Sezon 2019/20 zaczął w SPS Chrobry Głogów, ale w październiku 2019 wzmocnił Projekt Warszawa. W barwach tej drużyny grał do 2021 i wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski. W latach 2021–23 występował w Indykpolu AZS Olsztyn. Później trafił do trzecioligowego KPS Płock, a następnie zdecydował się na wyprawę do Indii, gdzie grał w klubie Kochi Blue Spikers.

Król rozegrał siedem sezonów na poziomie PlusLigi. Wystąpił łącznie w 136 meczach, w których zdobył ponad 533 punkty. Jak zaznaczono w komunikacie – "po raz pierwszy w historii, barwy białostockiego klubu będzie reprezentował siatkarz z tak dużym doświadczeniem na plusligowych parkietach".