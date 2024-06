Znamy kadrę Polski na Euro 2024!

Było jasne, że Probierz musi zakomunikować o 26-osobowej kadrze na Euro do piątku 7 czerwca. Tego dnia kończy się bowiem termin UEFA na zgłaszanie zawodników. Selekcjoner postanowił jednak poczekać z ogłoszeniem niemal do samego końca i uczynił to dopiero po towarzyskim starciu z Ukrainą na PGE Narodowym.

ZOBACZ TAKŻE: Nie brakowało niespodzianek! Jak uczestnicy Euro 2024 poradzili sobie w meczach towarzyskich?

Probierz musiał skreślić trzech zawodników, ponieważ w szerokiej kadrze znalazło się miejsce dla 29 graczy.

Polacy już 16 czerwca zagrają pierwszy mecz na tegorocznym Euro 2024 w Niemczech. Rywalem biało-czerwonych będzie Holandia. Wcześniej, bo w poniedziałek 10 czerwca nasi piłkarze zagrają jeszcze towarzyskie starcie z Turcją na PGE Narodowym.

Kadra reprezentacji Polski na Euro 2024:

Bramkarze: Marcin Bułka (Nicea), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Empoli), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Jakub Kiwior (Arsenal), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Michał Skóraś (Club Brugge), Kacper Urbański (Bologna), Nicola Zalewski (Roma), Piotr Zieliński (Napoli)

Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piątek (Basaksehir), Karol Świderski (Hellas Werona)