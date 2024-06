Polska - Turcja to ostatni test naszych piłkarzy przed wyjazdem na Euro. czy zaliczą go równie dobrze, jak piątkowy sprawdzian przeciwko Ukraińcom, których pokonali 3:1. Sprawdź, kiedy mecz Polska - Turcja.

W październiku minęło 30 lat od ostatniego meczu piłkarskich reprezentacji Polski i Turcji. Obie drużyny zmierzą się w poniedziałek w spotkaniu towarzyskim, które będzie dla nich ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami Europy. Będzie to ich 18. potyczka w historii.

Bilans dotychczasowych jest korzystny dla Polaków, którzy wygrali 11 meczów, trzy zremisowali i doznali trzech porażek. Bramki: 39-12 na korzyść Biało-Czerwonych. Pierwszy mecz oba zespoły rozegrały w 1924 r. w Łodzi i wówczas Polacy zwyciężyli 2:0. Później było kolejnych osiem potyczek towarzyskich.

W 1971 roku obie jedenastki spotkały się dwukrotnie w kwalifikacjach ME - w Krakowie było 5:1, a w rewanżu w Izmirze 1:0, w obu przypadkach górą byli gospodarze. Kolejne mecze "o punkty" to eliminacje Euro 1992 i dwie wygrane Polaków - 1:0 w Stambule oraz 3:0 w Warszawie. Po niespełna roku oba zespoły znów trafiły na siebie, tyle że w kwalifikacjach do mundialu. W Poznaniu Biało-Czerwoni zwyciężyli 1:0, a 27 października 1993 w Stambule było 2:1 dla Turków. Był to ostatni jak dotychczas pojedynek obu ekip.

Poniedziałkowy mecz towarzyski z Turcją w Warszawie będzie ósmym występem piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza. Dotychczasowy bilans tego selekcjonera to cztery zwycięstwa i trzy remisy. Bramki: 14-4 na korzyść Biało-Czerwonych.

51-letni Probierz przejął kadrę we wrześniu ubiegłego roku po tym, jak z powodu słabych wyników PZPN za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Portugalczykiem Fernando Santosem.

Polska - Turcja: Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Polska - Turcja zaplanowano na poniedziałek. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 20:45.