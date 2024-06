Trener rywali zaskoczył? Do nich porównał reprezentację Polski

Włoski selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Turcji Vincenzo Montella ocenił przed poniedziałkowym meczem towarzyskim z Polską w Warszawie, że styl gry biało-czerwonych jest podobny do tego prezentowanego przez Gruzję, grupowego rywala gości w mistrzostwach Europy.

"Polska prezentuje podobny styl gry do Gruzji, ale oczywiście nie do końca. Różnice widać przede wszystkim w defensywie. Nie mam wątpliwości, że Polska jest silnym zespołem" - powiedział na konferencji prasowej 49-letni Montella.

Jak dodał, fakt, że wielu reprezentantów Polski gra w klubach w jego ojczyźnie oraz w Turcji, nie pomaga mu lepiej przygotować się do poniedziałkowego spotkania.

"Nie ma czegoś takiego jak łatwiejsze przygotowania, z każdym rywalem jest jakaś trudność. Ważne, żeby poznać każdego przeciwnika, a w tym celu analizujemy wszystkich zawodników. Przygotowujemy się w inny sposób do każdego meczu" - zaznaczył.

Dla obu ekip to ostatni sprawdzian przed wyjazdem na mistrzostwa Europy do Niemiec. Polska zagra w tym turnieju w grupie D z Holandią, Austrią i Francją, a Turcja trafiła do grupy F z Czechami, Portugalią i Gruzją.

Montella podkreślił, że jest zadowolony z atmosfery, jaka panuje w jego kadrze.

"Im więcej czasu wspólnie spędzamy, tym bardziej jesteśmy jak rodzina i chciałbym, żeby kibice też to zobaczyli. Jesteśmy razem nie tylko na boisku, ale też na spacerach, na posiłkach. Wszyscy moi zawodnicy są zżyci i bardzo przywiązani do barw narodowych i flagi" - zapewnił.

Poniedziałkowy mecz na PGE Narodowym rozpocznie się o godzinie 20.45.

