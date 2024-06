Kto zagra z Turcją? Probierz nie podejmie ryzyka

"Na dziś mogę poinformować, że Taras Romanczuk jest poza treningiem. Jest też grupa zawodników, którzy dziś będą ćwiczyć indywidualnie. Jutro z lekarzem podejmiemy decyzję w sprawie składu na mecz z Turcją" - powiedział Probierz na konferencji prasowej na PGE Narodowym.

"Dużo będzie zależeć od lekarza, ale na pewno nie zrobimy czegoś takiego, że wyłączymy najlepszych. Na treningu też można złapać kontuzję. Z drugiej strony zagrają ci, którzy będą w stu procentach zdrowi, nie będziemy ryzykować zdrowia piłkarzy" - dodał szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Romanczuk urazu nabawił się w piątkowym sparingu z reprezentacją Ukrainy (3:1), ale nie jest on na tyle poważny, by pomocnika Jagiellonii Białystok zabrakło w kadrze na mistrzostwa Europy. Już w drugiej minucie tej potyczki groźnej kontuzji doznał Arkadiusz Milik i jego w Euro 2024 zabraknie.

Spotkanie z Turcją, które w poniedziałek rozpocznie się o godz. 20.45, będzie ostatnim sprawdzianem polskiej drużyny przed ME. We wtorek po południu ekipa wyleci do Niemiec i później będzie się już przygotowywać w swojej bazie w Hanowerze.

W Euro 2024 Biało-Czerwoni w grupie D zagrają kolejno z Holandią - 16 czerwca w Hamburgu, Austrią - pięć dni później w Berlinie i Francją - 25 czerwca w Dortmundzie.

