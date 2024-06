Mistrz Polski zbroi się przed nowym sezonem. Ogłosił kolejne transfery.

Do drużyny mistrza Polski piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły Płock od 1 lipca dołączą dwaj zawodnicy słoweńskiej Celje Piovarna Lasko: 21-letni Mitja Janc i dwa lata starszy Tin Cokan.

- Chcemy budować silny zespół, który będzie walczył o najwyższe cele, a obaj młodzi zawodnicy, ze swoimi umiejętnościami ofensywnymi są idealnym elementem tej układanki - powiedział dyrektor sportowy SPR Wisła Płock Adam Wiśniewski.

Sezon 2023/24 zakończył się dla płockiej drużyny ogromnym sukcesem. Orlen Wisła wywalczyła tytuł mistrza kraju i zdobyła Puchar Polski. Jest jedną z dziewięciu drużyn, które mają pewne miejsce w nadchodzącym sezonie w Lidze Mistrzów.

Płocki zespół zamierza powtórzyć swój sukces, dodając do tego znacznie lepszy wynik w Lidze Mistrzów. Żeby osiągnąć te cele, potrzebne jest wzmocnienie drużyny.

Po sezonie 2023/24 z zespołu odeszli: rozgrywający Tin Lucin i Niko Mindegia oraz skrzydłowy Gonzalo Perez.

Już wcześniej wiadomo było, że zawodnikami „Nafciarzy” będą rozgrywający: Peter Sisko, Marko Panic i Zoltan Sita. Od kilku tygodni była mowa, że zespół zostanie wzmocniony dwoma młodymi piłkarzami z Celje.

W środę, SPR Wisła Płock zaprezentowała film wykorzystujący fabułę „Pieniądze to nie wszystko”, w której zostaje porwany prezes, obiecujący kibicom nowe transfery do drużyny. Prezes Artur Stanowski siada przed monitorem z dyrektorem sportowym klubu Adamem Wiśniewskim i na ekranie obserwują bramki zdobywane w tym sezonie przez dwóch młodych Słoweńców.

Pierwszy to środkowy rozgrywający – Mitja Janc, który podpisał z płockim klubem 4-letni kontrakt, jest młodszym bratem gracza Barcelony, byłego zawodnika Industrii Kielce – Blaża Janca. Na koncie ma występy m.in. w Lidze Mistrzów i reprezentacji Słowenii. W sezonie 2023/2024 z dorobkiem 87 trafień zajął 9. miejsce wśród najskuteczniejszych zawodników w LM.

- Nafciarze rozwijają się jako drużyna i radzą sobie bardzo dobrze. Są zespołem o wysokich ambicjach, a ja zamierzam jak najlepiej pomóc drużynie i klubowi w osiąganiu świetnych wyników. To zaszczyt i przyjemność być częścią tego klubu i naprawdę nie mogę się doczekać, aż poznam wszystkich nowych kolegów z drużyny, jak i niesamowitych płockich fanów. Chciałbym podziękować trenerowi Xavierowi Sabate i wszystkim w klubie - powiedział w swoim pierwszym wywiadzie Mitja Janc.

Od początku sezonu 2024/2025 w szeregach „Nafciarzy” pojawi się również 23-letni Tim Cokan, także z RK Celje Pivovarna Lasko, który podpisał 3-letni kontrakt.

- To bardzo perspektywiczny skrzydłowy. Jesteśmy przekonani, że wniesie do drużyny nową energię i podniesie jakość naszej gry, przez co pomoże nam w osiąganiu przyszłych sukcesów. Głęboko wierzę, że będzie wzmocnieniem tej już świetnie obsadzonej pozycji w naszym zespole – skomentował Adam Wiśniewski.

Obaj piłkarze dali się poznać płockim kibicom przede wszystkim w rozgrywkach Ligi Mistrzów w tym sezonie. W meczu 9. kolejki wygranym przez Orlen Wisłę na wyjeździe 30:25, Mitja Janc rzucił 8, a Cokan 5 bramek.

Trener Orlen Wisły wyznaczył już termin pierwszego przed sezonem 2024/25 treningu. Zawodnicy mają się pojawić w swojej hali 23 lipca.

PAP