W czwartek na stadionie przed Galerią Krakowską odbyły się kwalifikacje do turnieju głównego VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa. W nich udział wzięły dwa polskie zespoły. Oba awansowały do dalszej części rozgrywek. Transmisja VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa na Polsatsport.pl.

Pierwszą polską parą, która zdobyła awans były Paulina Łabuz i Julia Radelczuk. Młode siatkarki dołożyły wszelkich starań, żeby awansować dalej. W pierwszej rundzie Polki pokonały niemieckie zawodniczki Klinke/Beutel 2:0 (21:19, 25:23). W drugim spotkaniu przeciwniczkami reprezentantek Polski były Czeszki - Lorenzova/Černá M. Biało-czerwone pokonały je 2:0 (21:13, 21:14).

- Na pewno był to plan minimum, który zrealizowałyśmy. Cieszymy się, że wygrałyśmy i zagramy w głównym turnieju – powiedziała Julia Radelczuk. Cel młodych Polek jest jasny. - Będziemy starać się grać jak najdłużej i ugrać jak najlepszy wynik. Liczymy, że uda nam się wyjść z grupy i przejść dalej w turnieju – wspomniała Paulina Łabuz.

Drugą polską dwójką, która dostała się do turnieju głównego były Aleksandra Zdon i Justyna Łukaszewska. Doświadczone zawodniczki mimo pozycji „underdoga” pokazały swoje umiejętności oraz charakter i pokonały wyżej rozstawione przeciwniczki. W pierwszej rundzie wyrzuciły z turnieju estońskie siatkarki - Kuivonen/Jürgenson, wygrywając z nimi 2:0 (21:18, 21:10). W kolejnym etapie pokonały Szwedki - Malmström/Rudberg 2:0 (21:16, 21:18).

- Wszystko nam “siedziało”, co było widać na załączonym obrazku. Świetna nasza gra, tak naprawdę od początku do końca. Jestem z nas niesamowicie dumna. To jest po prostu nasz turniej – powiedziała Justyna Łukaszewska.

Dla tych doświadczonych Polek jest to pierwszy udział w turnieju rangi Pro Tour. Łukaszewska i Zdon dostały się do niego z listy rezerwowej, więc za wszelką cenę chciały wykorzystać otrzymaną szansę.

- Na ten moment żyjemy tym, że weszłyśmy do turnieju głównego. To jest nasz pierwszy Pro Tour. Mam nadzieję, że pokażemy w nim taką grę, jak w czwartek. Może nawet lepszą – zaznaczyła Justyna Łukaszewska. - Naszym marzeniem było zagrać tutaj. Do godziny 19:00 w środę nie wiedziałyśmy, czy w ogóle damy radę. Byłyśmy w głębokiej rezerwie, ale się udało – dodała zawodniczka.

Obie pary siatkarek doceniły kibiców, którzy mimo niekorzystnej pogody, dzielnie pozostawali na trybunach oraz głośno dopingowali polskie reprezentantki. - Uważam, że jest to bardzo pomocne, gdy wszyscy dookoła kibicują nam – zaznaczyła Paulina Łabuz. - Bardzo dziękujemy wszystkim za kibicowanie. Jesteście naprawdę wielcy. Bez was takiego wyniku by nie było! – dodała Justyna Łukaszewska.

W turnieju głównym od piątku rywalizować będzie sześć polskich par. Start main draw w piątek o godz. 9:30. Transmisja na Polsatsport.pl.

Informacja prasowa