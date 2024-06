Nie żyje gwiazda angielskiej piłki

- Jesteśmy zdruzgotani wiadomością, że nasz były napastnik Kevin Campbell zmarł po krótkiej chorobie. Kevin był uwielbiany w klubie. Nasze myśli są z jego rodziną oraz przyjaciółmi w tym trudnym czasie. Spoczywaj w pokoju, Kevin - napisał Arsenal w serwisie "X" (dawniej Twitter).

Campbell reprezentował barwy "Kanonierów" w latach 1988-1995. Razem z Arsenalem wygrał pięć trofeów - mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Tarczę Dobroczynności oraz Puchar Zdobywców Pucharów. W 210. spotkaniach strzelił 55 goli i zaliczył 20 asyst.

Łącznie w karierze rozegrał 543 mecze i strzelił 148 goli.

- To nie tylko prawdziwy bohater Goodison Park oraz ikona angielskiej piłki. To także niesamowita osoba, o czym wie każdy, kto go spotkał. Spoczywaj w pokoju, Super Kev - czytamy w komunikacie Evertonu. 54-latek występował w tym klubie w latach 1999-2005.

To właśnie Everton poinformował, że Campbell trafił w maju do szpitalu ze względu na bardzo zły stan zdrowia.

Campbell miał 54 lata.

