Wygrały i jadą na igrzyska! Oto kolejne uczestniczki olimpijskiego turnieju siatkarek

Japońskie siatkarki zagwarantowały sobie udział w olimpijskim turnieju w Paryżu. Azjatki pokonały w sobotę 3:0 Serbki, dzięki czemu awansowały w rankingu FIVB na siódme miejsce. To natomiast oznacza kwalifikację na igrzyska.

W 11. kolejce tegorocznej Ligi Narodów siatkarek Japonki mierzyły się z Serbkami. Faworytkami były te pierwsze, które wygrały do tej pory siedem spotkań. Drużyna z Bałkanów miała natomiast dotychczas trudności z regularnym punktowaniem, zwyciężając ledwie trzykrotnie w dziesięciu kolejkach.

Siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni udźwignęły presję oczekiwań i w dobrym stylu wygrały 3:0. Sety kończyły się wynikami kolejno: 25:22, 25:18 i 25:15. Równorzędną walkę Serbki nawiązały więc tylko w pierwszej odsłonie meczu.



Zwycięstwo oznacza dla Japonek nie tylko kolejne punkty w tabeli Ligi Narodów, ale także awans na igrzyska olimpijskie. Powiększyły one swój dorobek w rankingu FIVB i to właśnie dzięki tej ścieżce pojadą do Paryża.



W światowej klasyfikacji znajdują się obecnie na siódmym miejscu. Tak wysoka pozycja gwarantuje grę na turnieju olimpijskim. Oprócz Japonek pewne udziału w igrzyskach są także: Francuzki (gospodynie), Amerykanki, Brazylijki, Serbki, Turczynki, Dominikanki, Polki i Włoszki.



Siatkarski turniej olimpijski potrwa od 27 lipca do 11 sierpnia.

Japonia - Serbia 3:0 (25:22, 25:18, 25:15)